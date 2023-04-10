''Скабеева нашего разлива!'' Украинцев возмутили проделки ''активистки'' УПЦ МП Кохановской, которую забрала на допрос СБУ

Украинцы в сети бурно отреагировали на новость о допросе Службой безопасности Украины скандальной активистки УПЦ МП Виктории Кохановской. Они подчеркнули, что этот человек является провокатором и должен отвечать за свои поступки.

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Некоторые даже предложили отправить ее "на Московию". Соответствующие комментарии украинцы оставили в Facebook OBOZREVATEL.

"Я не понимаю тех, кто поддерживает таких как Кохановская, "Паша Мерседседес". Они насаждают "русский мир", имеют российские паспорта, молятся за Путина. О каком боге идет речь? Одна нажива", "Московским попам не место в Украине. нас есть свои священники, которые не призывают к войне, отпевают воинов, молятся за Украину. А московитых – на родину, там их заждались", "Засадить провокаторшу и московскую под*тилку лет так на 15-20, чтобы другим не хотелось. И без права амнистии", – писали украинцы.

"Дать не менее 15 лет... и к работе", "Всех... кто собирается делить Украину... должны сидеть в тюрьме", "Московская церковь в России. Любит Московский патриархат, собирайтесь и в Россию", "Скабеева нашего разлива!" – добавляли другие.

Всего за час от публикации новости, ее прокомментировало почти 300 человек и более 1200 пользователей поставили "лайк".

Напомним: Кохановскую вызвали на допрос в СБУ 10 апреля, всего за час до этого она опубликовала провокационное видео с обвинениями украинской власти и призывами к верующим "бороться за свои права". Также она возмутилась, что УПЦ МП обвинили в том, что организация представляет угрозу национальной безопасности. В то же время выдала, что угрозу нацбезопасности несут "чиновники, машущие флагами".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 марта фанатка УПЦ МП Кохановская 29 марта набросилась на журналистов из-за решения выселить братию Московского патриархата из Киево-Печерской Лавры и заявила, что из обители никто не уйдет;

– как выяснили украинские СМИ, "преданной верующей", которая бросилась защищать якобы "право" УПЦ МП оставаться в Киево-Печерской лавре, оказалась известная провокатор Виктория Кохановская. Под видом правозащитницы она занимается провокациями в отношении верующих ПЦУ и "спамит" правоохранителей безосновательными заявлениями о якобы "ущемлении прав" московской церкви. Эти попытки называют нечем иным, чем желанием пробиться к "церковному корыту";

– известно, что летом 2022 года Кохановская организовала 12 автобусов с "группой поддержки" с целью заблокировать присоединение к ПЦУ общины Свято-Михайловского храма в Рожище на Волыни. Причем в "группе поддержки" были подмечены даже новорожденные;

– также Кохановская была замечена по распространению фейков о якобы поддержке УПЦ МП.

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