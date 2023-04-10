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"Скабеева нашего разлива!" Украинцев возмутили проделки "активистки" УПЦ МП Кохановской, которую забрала на допрос СБУ

Марина Погорилко
Общество
3 минуты
7,6 т.
'Скабеева нашего разлива!' Украинцев возмутили проделки 'активистки' УПЦ МП Кохановской, которую забрала на допрос СБУ

Украинцы в сети бурно отреагировали на новость о допросе Службой безопасности Украины скандальной активистки УПЦ МП Виктории Кохановской. Они подчеркнули, что этот человек является провокатором и должен отвечать за свои поступки.

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Некоторые даже предложили отправить ее "на Московию". Соответствующие комментарии украинцы оставили в Facebook OBOZREVATEL.

"Я не понимаю тех, кто поддерживает таких как Кохановская, "Паша Мерседседес". Они насаждают "русский мир", имеют российские паспорта, молятся за Путина. О каком боге идет речь? Одна нажива", "Московским попам не место в Украине. нас есть свои священники, которые не призывают к войне, отпевают воинов, молятся за Украину. А московитых – на родину, там их заждались", "Засадить провокаторшу и московскую под*тилку лет так на 15-20, чтобы другим не хотелось. И без права амнистии", – писали украинцы.

"Дать не менее 15 лет... и к работе", "Всех... кто собирается делить Украину... должны сидеть в тюрьме", "Московская церковь в России. Любит Московский патриархат, собирайтесь и в Россию", "Скабеева нашего разлива!" – добавляли другие.

''Скабеева нашего разлива!'' Украинцев возмутили проделки ''активистки'' УПЦ МП Кохановской, которую забрала на допрос СБУ
''Скабеева нашего разлива!'' Украинцев возмутили проделки ''активистки'' УПЦ МП Кохановской, которую забрала на допрос СБУ
''Скабеева нашего разлива!'' Украинцев возмутили проделки ''активистки'' УПЦ МП Кохановской, которую забрала на допрос СБУ
''Скабеева нашего разлива!'' Украинцев возмутили проделки ''активистки'' УПЦ МП Кохановской, которую забрала на допрос СБУ
''Скабеева нашего разлива!'' Украинцев возмутили проделки ''активистки'' УПЦ МП Кохановской, которую забрала на допрос СБУ

Всего за час от публикации новости, ее прокомментировало почти 300 человек и более 1200 пользователей поставили "лайк".

Напомним: Кохановскую вызвали на допрос в СБУ 10 апреля, всего за час до этого она опубликовала провокационное видео с обвинениями украинской власти и призывами к верующим "бороться за свои права". Также она возмутилась, что УПЦ МП обвинили в том, что организация представляет угрозу национальной безопасности. В то же время выдала, что угрозу нацбезопасности несут "чиновники, машущие флагами".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 марта фанатка УПЦ МП Кохановская 29 марта набросилась на журналистов из-за решения выселить братию Московского патриархата из Киево-Печерской Лавры и заявила, что из обители никто не уйдет;

– как выяснили украинские СМИ, "преданной верующей", которая бросилась защищать якобы "право" УПЦ МП оставаться в Киево-Печерской лавре, оказалась известная провокатор Виктория Кохановская. Под видом правозащитницы она занимается провокациями в отношении верующих ПЦУ и "спамит" правоохранителей безосновательными заявлениями о якобы "ущемлении прав" московской церкви. Эти попытки называют нечем иным, чем желанием пробиться к "церковному корыту";

– известно, что летом 2022 года Кохановская организовала 12 автобусов с "группой поддержки" с целью заблокировать присоединение к ПЦУ общины Свято-Михайловского храма в Рожище на Волыни. Причем в "группе поддержки" были подмечены даже новорожденные;

– также Кохановская была замечена по распространению фейков о якобы поддержке УПЦ МП.

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