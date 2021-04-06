Захід України посеред квітня засипало снігом. Фото і відео

На західній Україні, а зокрема у Львові, у вівторок, 6 квітня, температура повітря опустилася нижче нуля градусів і випав сніг.

Вранці стовпчики термометрів показували -2 градуси. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, вдень повітря прогріється до +2, а ближче до вечора знову похолодає і приморозить. Тим часом місцеві жителі поділилися фото і відео снігопаду в мережі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Сніг безперервно падав у місті протягом першої половини дня. У Львівській області синоптики прогнозують мокрий сніг і пориви вітру. Температура повітря протягом доби від -1 до +4 градусів.

У зв'язку з інтенсивним снігопадом тимчасово обмежували рух для великовантажного транспорту на автодорозі М-06 Київ – Чоп, а саме 702 км – 723 кілометр (Івашківський перевал), повідомили в пресслужбі Патрульної поліції України.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер. Зокрема, погіршення умов 6 квітня очікується вдень у центральних, східних і південних регіонах.