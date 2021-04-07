Синоптики попередили українців про похолодання і дощі в четвер

Погода в Україні у четвер, 8 квітня, буде переважно сонячною і ясною, за винятком кількох областей, де піде дощ.

Така інформація оприлюднена на сайті Українського гідрометцентру. Також по країні похолоднішає (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Дощі підуть місцями в західних і північних областях. На решті території без опадів.

Температура повітря вночі в західних, північних і центральних областях знизиться від 2 тепла до 2 морозу, на півдні та сході +5... +8. Вдень по Україні очікується від 5 до 9 тепла.

У Києві в четвер буде ясно, вночі від 0 до 2 тепла, вдень +7... +9.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня Львівську область засипало снігом. У регіоні через погіршення погодних умов тимчасово обмежували рух на частині автодоріг для великовантажного транспорту.