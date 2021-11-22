Синдром нищеброда: семь привычек из СССР, от которых давно стоит избавиться

Ряд вещей домашнего обихода, одежда, а также некоторые привычки в поведении, могут изрядно испортить впечатление о хозяине дома. Большинство из них – родом из СССР.

Блогер Максим Мирович выделил несколько главных, по его мнению, вещей, от которых следует скорейшим образом избавиться. Он заявил, что их присутствие в доме "выдает в своем хозяине нищеброда".

"Что самое интересное – на самом деле человек может быть достаточно состоятельным, но по какой-то из причин продолжает пользоваться этими вещами, почему так происходит – для меня большая загадка", – написал он.

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Среди прочего, блогер выделил чайный гриб. Он назвал его странным и рассказал, что кое-где им продолжают пользоваться. Для тех, кто не в курсе, он объяснил, что его специально выращивают в трехлитровой банке накрытой марлей. В средину наливают чай и субстанцию называемую "чайным грибом". Перекисший напиток чем-то напоминает квас.

"Банка с чайным грибом выглядит крайне отвратительно и напоминает то ли какую-то больничную ссанину, то ли маринованные блины, то ли какого-то заспиртованного пришельца из Кунсткамеры", – оценил Мирович популярный напиток времен СССР.

Он же добавил, что такой гриб "выглядит очень пугающе".

Вторым в его списке "запрещенных" вещей оказалась синяя спортивная одежда и майки "алкоголички", которые были нарасхват в былые времена.

По его мнению, это крайне некрасивая одежда, которую до сих пор продолжают носить. Он же подчеркнул, что в свое время она была недорогой и покупали ее преимущественно те, у кого не было лишних денег. А значит, она продолжает "стойко ассоциироваться с нищетой".

Еще одной "нищебродской вещью" блогер назвал посуду с "позолотой" и в цветочек.

"Если у вас дома до сих пор сохранились старые советские сервизы с псевдо-золотыми полосочками и рисунками в цветы – срочно их выбрасывайте", – призвал он.

По его словам, такая посуда выглядит жутко и ее не стоит выставлять на стол угощая гостей.

Следующими в списке оказались вещи замотанные синей изолентой. Он отметил, что таким вещам место на помойке. Он согласился, что в СССР, возможно, было тяжело достать некоторые предметы обихода, но акцентировал внимание на том, что сейчас подобных сложностей нет. А их наличие в доме ничего лестного о их хозяине не говорит.

Выкинуть в мусор он также призвал коробки с хламом и ржавые гвозди. По его мнению, во многих советских квартирах до сих пор хранятся такие "сокровища" в двухстворчатых шкафчиках над туалетами.

"Там лежат всякие ржавые гвозди, напильники без ручек, куски велосипедных камер, ржавые скрепки, советские плоскошлицевые шурупы, мотки когда-то украденной алюминиевой проволоки, деревянные катушки из-под ниток, винные пробки, металлические шарики загадочного происхождения и подшивка журнала "Наука и Жизнь" за 1986-1989 годы", – написал блогер.

Он добавил, что "лучше один раз пожалеть, что под рукой нет какого-то шурупа и пойти купить его в хозяйственном магазине, чем 30 лет смотреть на этот ржавый хлам".

Трехлитровые банки также, по его мнению, собирают нищеброды.

"Тоскливые ряды трехлитровых баллонов могут также хранится в современном шкафу-купе на верхних полках, что выглядит особенно нелепо", – заявил Мирович.

Он призвал тех, кто не консервирует, а просто складывает в укромных местах стеклотару – быстрее избавиться от нее.

Наконец, он обратил внимание на балкон и отметил, что если у человека на балконе до сих пор продолжает хранится хлам – его нужно вынести на помойку. Это касается старых журналов, поломанной мебели, велосипеда "Орленок" и прочих символов советского времени.

"В наши дни очень стыдно иметь захламленный балкон либо лоджию", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер рассказал, какие игрушки в СССР "позаимствовали" у Запада.