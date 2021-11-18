Так, друзья — сегодня будет очередной большой пост о советском плагиате. Как вы наверное уже знаете, в Советском Союзе вовсю заимствовали сюжеты детских сказок и периодически воровали дизайн и технологии для производства промышленных товаров, и вот сейчас выясняется, что даже многие советские детские игрушки были, скажем так, "позаимствованы" у стран Запада.

Вообще вся история с изучением советского плагиата напоминает мне просмотр какой-то криминальной комедии, когда детектив по ходу дела узнаёт, что в ограблении банка участвовал и сам банковский персонал, и работники полиции, и половина населения близлежащего городка — настолько всё было серьезно и масштабно) Так и здесь — по ходу дела находятся всё новые и новые пласты плагиата, конца и края которым не видно. В конце концов может оказаться, что в СССР самостоятельно создали только шурупы ГТФ-16 и книгу "Новостройки XI-й пятилетки", пишет Максим Мирович в Facebook.

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Итак, в сегодняшнем посте — интересный рассказ о том, как в СССР воровали игрушки.

01. "U Drive it", 1974 и "За рулём", 1977.

Игра "За рулём" была у меня в детстве — корпус был голубого цвета, а руль белого, ключ зажигания не работал — мы с братом просто запускали игру от выпрямителя, подключенного к сети 220 вольт. Принцип игры следующий — диск с дорогами и мостами вращается с помощью электромоторчика, а под диском находится планка, управляемая рулём. К планке примагничивается автомобильчик, и когда диск начинает вращаться — автомобильчиком можно управлять. Играть довольно интересно.

Всё бы ничего, но советская игра "За рулём" была полностью с копирована с появившеся тремя годами рании игры "U Drive it". Там немного другой дизайн того, что находится на диске, но принцип игры идентичен — вращающийся диск, машинка на магнитике, руль и передачи (которые регулируют скорость вращения диска).

02. "Tracer Gun", 1966 и пистолет, 1988.

Помните такой синий советский пистик, стреляющий дисками? У детей конца восьмидесятых-начала девяностых это была очень модная игрушка. Внутри пистолета была пружина, которая при нажатии на курок "выплевывала" пластиковые диски, что заряжались в обойму сбоку.

Как выясняется — этот модный советский пистолет был полностью скопировн с появившегося 20 годами ранее "Tracer Gun", что вышел в честь сериала "Стар Трек". Конструкция пистолетов идентича, очень похож и сам дизайн:

03. "Tonka Tractor, 1967" и трактор "Петрушка", 1984.

Ещё одна игрушка из моего детства — с таким тракторчиком было классно играть в песочнице — правда, в ребристые колёса быстро набивались камушки, их потом приходилось чистить палочкой от мороженого или спичкой. Как можно увидеть — игрушка была полностью скопирована с "Tonka Reactor", что вышел аж в семидесятые годы, причем в отличие от пистолета выше (там хоть дизайн поменяли) здесь содрали всё "в ноль" — раскладку накладной металлической части, дизайн колес, сидения и радиаторов, компоновку и количество деталей и т.д.

04. "Tomy Waterful ring-toss", 1976 и "Жонглер, 1986.

Переходим к водным процедурам. Помните такую необычную игру под названием "Жонглер", в которой основой игрового процесса были жидкостные свойства воды? В игре была одна кнопка, которая работала как насос — нажимая ее с разной силой, можно было регулировать потоки воды и подбрасывать плавающие внутри колбы колечки. Целью игры было нанизать как можно больше колечек на два вертикальных штырька из оргстекла.

Как можно увидеть на фото ниже — "Жонглер" был скопирова с появившегося десятилетием ранее западного аналога, и здесь как и в случае с тракторчиком — скопировали полностью всё, включая дизайн.

05. "Tommy Aqua Action", 1983 и "Водинг", 1989.

Ещё одна "водная" игрушка. Тут комментировать особо нечего — по году создания понятно, что советская игра появилась на 6 лет позже оригинальной.

06. Баскетбол.

Ещё одна поппулярная советская настольная игра, имеющая заграничный прототип. На фото справа — советский настольный "Баскетбол", на фото слева — его западный аналог. Игры чуть отличаются дизайном, но принцип абсолютно одинаковый.

07. "Sea Devil", 1970 и "Морской бой", 1974.

Ну ладно, скажете вы, настольные игры то такое, но вот игровые автоматы в СССР были свои собственные! Те самые — большие, ламповые, пятнадцатикопеечные, с перископом, что грозно пах противогазной резиной. Увы и ах — многие автоматы тоже были скопированы с заграничных аналогов. Любимый всеми вами "Морской бой", что вышел в 1974 году — это практически точная копия "Sea Devil", что вышел в 1970-м.

08. "Nintendo EGG", 1980 и "Ну, погоди!", 1984.

И на закуску моё любимое — карманные игры "Электроника", что были последним писком моды в позднем СССР (или "последним мышиным писком" советских технологий) — известная всем вам игра "Ну, погоди!" была подчистую слизана с игры от Nintendo под названием "EGG".

А редкая и интересная игра "Тайны океана" (1987) (я себе недавно купил такую в идеальном состоянии) была скопирована с игры от той же Nintendo под названием "Octopus" (1981).

Такие дела. Обязательно расскажите про этот пост друзьям, нажав на кнопочку внизу поста, а в комментариях напишите — было ли вообще у СССР хоть что-то своё? И если да, то что?

Правда, интересно.