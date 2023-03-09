Штраф или уголовная ответственность: что грозит военнообязанным украинцам-беглецам за границу

Во время действия военного положения в Украине некоторые мужчины уехали за границу, причем часть – незаконно, таким образом избежав мобилизации. По возвращении домой военнообязанных украинцев могут привлечь к административной ответственности.

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В то же время за такие действия законодательством страны предусмотрено и более суровое наказание. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, что ждет таких граждан в контексте всеобщей мобилизации.

Как могут наказать военнообязанных украинцев-беглецов за границу?

Известно, что многие мужчины призывного возраста – 18-60 лет – не вернулись в Украину после полномасштабного вторжения войск РФ 24 февраля 2022 года. Но для них в стране не предусмотрено жесткое наказание, а только штраф, отметила адвокат Катерина Котенкова.

"То есть военнообязанных граждан могут по возвращении домой привлечь к административной ответственности. В таких случаях предусмотрен штраф в размере от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. грн. Но если станет известно, что мужчины нелегально пересекли границу, они дополнительно должны заплатить от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн", – объяснила правозащитник.

По ее словам, уголовную ответственность могут применить в отношении украинцев, бежавших за границу после вручения подписанной ими повестки. В таком случае гражданам грозит от 3 до 5 лет заключения.

Могут ли военнообязанным украинцам вручать повестку за границей?

В Украине в конце 2022 утвердили новые правила военного учета, один из пунктов касается военнообязанных украинцев за рубежом. Адвокат Андрей Новак объяснил, что за границей никто не уполномочен вручать повестку, даже представители дипломатических ведомств.

По словам специалиста, вернуть военнообязанного в Украину невозможно.

Я сообщал OBOZREVATEL, согласно законодательству, повестка вручается лично тому, кого вызывают в Центр комплектования. Так что если военнообязанный мужчина находится за границей, никто, кроме него, получить документ не сможет.

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