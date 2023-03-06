Что делать, если принесли повестку, а военнообязанный находится за границей: разъяснение

В Украине длится всеобщая мобилизация и продолжает действовать военное положение. Соответственно, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет присылают повестки и забирают на военную службу.

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Если потенциальный призывник находится за границей, мобилизовать его не смогут, в то же время есть случаи, когда таким лицам приходят повестки. OBOZREVATEL рассказывает, что делать, если пришла повестка, а мужчина находится за границей.

Согласно законодательству, повестка вручается лично тому, кого вызывают в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Так что, если человек находится за границей, никто, кроме него самого, получить документ не сможет.

"После ознакомления с повесткой военнообязанный должен поставить подпись, которая и подтверждает, что он получил повестку и обязался прийти в военкомат в указанное время", – пояснила адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко.

В частности, о получении повестки мужчина ставит подпись в расписке (корешок к повестке) и заполняет дату, когда он получил этот документ. Соответственно, если человек находится за границей, он физически не может получить повестку и расписаться в документе.

По словам Грищенко, в иностранных дипломатических учреждениях гражданам Украины, проживающим в той или иной стране, повестки не вручают.

Если человек законно пересек границу и сообщил в военкомат о своем переезде, то проблем с вручением повесток не должно быть. Ведь там будут данные о том, что военнообязанный уехал за границу на постоянное место жительства.

Если повестка была выдана кому-то из родственников военнообязанного, они должны объяснить, что человек находится за границей и вернуться не сможет.

Следует понимать, что повестка считается надлежащим образом переданной, если она вручена военнообязанному под личную подпись. То есть ее нельзя передавать через членов семьи, родственников или друзей.

"Поскольку мужчина находится за границей и сам не может принять повестку, то и обязанности прибыть в военкомат нет", – отметила Грищенко.

Какие правила вручения повесток в Украине?

Законодательством не определен четкий порядок, как нужно вручать повестки. Фактически ее могут дать лично в руки где угодно: на улице, блокпосту, работе или по месту жительства.

Повестки готовят только работники ТЦК и СП и вручать их должны только должностные лица таких Центров, или уполномоченный представитель государственных органов и органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций, в том числе и учебных заведений

Также повестка должна быть вручена лично. Если человек отказывается от ее получения, составляется акт об отказе с подписями уполномоченных лиц, свидетелей и вручается военнообязанному под подпись.

Следует отметить, что вручение повестки не означает, что мужчину сразу отправляют на фронт. Это прежде всего делается для уточнения военно-учетных данных или прохождения медкомиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут объявить целевую мобилизацию. В этом случае на службу могут призывать людей для ликвидации последствий боевых действий, которые не участвовали в военных действиях, но хотят быть привлечены к защите Родины.

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