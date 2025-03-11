Сейчас кажутся странными: вещи, которые были привычными в СССР

Жизнь в СССР была связана с множеством ограничений для его граждан. Чтобы управлять такой огромной страной, на государственном уровне вводились некоторые стандарты и правила жизни, которые могут шокировать современного человека.

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Что это были за ограничения и стандарты, узнавал OBOZ.UA. Сейчас подобное кажется совершенно невозможным. Однако каких-то 40 лет назад все эти странности были ежедневной реальностью наших родителей и бабушек с дедушками.

Единые стандарты облика и моды. Современная молодежь привыкла выражать себя через внешность – существует множество стилей одежды, причесок и макияжа, которыми можно передать свой внутренний мир. Всего этого не было во времена СССР. Одежду для страны производили исключительно на государственных предприятиях и по единым лекалам. А некоторые простые и привычные для нас вещи как джинсы считались культовыми и стоили несколько месячных зарплат.

Дефицит товаров. Даже в кризисные годы сейчас выбор товаров в магазинах все равно остается поразительным. Простейший магазин возле дома может предложить несколько сортов хлеба, 5-6 брендов молока и молочных продуктов, базовый набор овощей и фруктов круглый год. В СССР всего этого не было. Выбор по каждой из категорий ограничивался двумя-тремя видами продукта. Да и тех не хватало, ведь плановая экономика не умела эффективно распределять ресурсы. За такими простыми вещами, как молоко, колбаса, сахар, приходилось стоять в длинной очереди и надеяться, что удастся их "урвать".

Обязательные детские организации – пионерия и комсомол. Патриотическое воспитание молодежи в СССР предполагало обязательное участие детей от младшего школьного возраста в детских организациях. Сначала нужно было стать октябренком, затем пройти пионерию и наконец вступить в комсомол. Именно в рядах комсомольцев выращивали будущих чиновников, поддерживавших государственную политику подавления инакомыслия.

Массовые субботники. Сейчас участие в общественных толоках – дело чисто добровольное. Граждане, заботящиеся о своей среде обитания, сами собираются, чтобы, скажем, убрать в парке или навести во дворе порядок перед наступлением весны. Во времена СССР на субботники (поскольку проходили они по субботам) сгоняли принудительно. При этом участие было важнее, чем результат работы. Конечно, за такой сверхурочный труд никто не платил.

Культ рабочих профессий. Современный подход к труду тяготеет к тому, чтобы любую полезную работу называть важным и нужным вкладом в общественное благосостояние. В СССР все было иначе. Массовая культура прославляла работу на заводе или в шахте как наиболее престижную и важную. В то время как в обществе все прекрасно понимали, что наибольшую власть и лучшие возможности имели чиновники. Однако все делали вид, что этих двойных стандартов не существует.

Гарантированное трудоустройство. Трудоустройство современного человека – это исключительно его ответственность. Каждый сам решает для себя: работать за меньшие деньги, но меньше и иметь свободное время для семьи и хобби, или вкладывать всего себя в работу и получать большую зарплату. Место работы мы тоже выбираем самостоятельно. Гражданам СССР такого выбора не оставляли. После обучения их отправляли работать по распределению. Это могло быть предприятие не только в другом городе, но и в другой республике. А дальше все многое зависело от связей, которые удавалось наработать, и других внешних обстоятельств. Зато почти все были трудоустроены.

Запрещенная культура. В СССР беспощадно боролись со всеми проявлениями "буржуазного" образа жизни. Конечно, касалось это и культуры. В кинотеатрах крутили фильмы только собственного производства и снимаемые в дружественных странах. Голливудского кино советские люди не видели. То же самое касалось и музыки. Пластинки западных исполнителей доставали через моряков и других граждан, которые имели право выезда, и слушали их украдкой, ведь многих исполнителей и группы заносили в специальные черные списки и за их прослушивание могли наказать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в СССР одевали детей и почему они все выглядели так странно.

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