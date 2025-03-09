Очень короткие платья и шорты, все на вырост: как одевали детей в СССР

В современном мире детская мода – важная составляющая фэшн-индустрии. Для детей шьют массу одежды разных размеров и фасонов, подходящих для каждого возраста и любого уровня активности малыша.

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Однако во времена СССР все было совершенно иначе. Легкая промышленность крупнейшей страны в мире не справлялась даже с тем, чтобы обеспечить одеждой взрослых людей. Детей в условиях тотального дефицита одевали по остаточному принципу и обосновывали это тем, что все равно скоро из всего вырастут. Как это проявлялось, изучал OBOZ.UA.

Одежда на вырост

Чтобы покупать детские вещи как можно реже, потому что это каждый раз был незаурядный квест, одежду и обувь для малышей подбирали на вырост. То есть, на несколько размеров больше. Часто можно было увидеть детей в подкатанных штанах, с длинными рукавами или в обуви, набитой газетами.

Была у этой медали и другая сторона. Имеющиеся вещи дети носили до поры, пока они не начнут трещать по швам. Поэтому девочки в ультракоротких юбочках и мальчики в микрошортах тоже не были в СССР редким зрелищем.

Разделение на повседневное и праздничное

Вещи ярких и светлых цветов или с необычными принтами были в СССР редкостью, поэтому они считались "праздничными". Надеть белую блузку или рубашку просто потому, что так захотелось, а не по случаю торжества, не позволяли себе даже взрослые. В том числе из-за того, что качественных стиральных средств, которые помогли бы потом хорошо отстирать вещи, в Союзе тоже не было.

К тому же в советском обществе не приветствовалось желание человека выделиться через внешний вид. В школе за яркие и необычные вещи можно было даже получить взбучку. Поэтому детей одевали в вещи неприметного цвета. А что-то красивое, если его удавалось раздобыть, надевали на утренники или торжественные семейные встречи.

Обязательная школьная форма

Кстати, именно в школе дети имели наиболее одинаковый вид и получали меньше всего пространства для самовыражения, ведь в СССР обязательной была школьная форма. Ее шили из грубой шерстяной ткани коричневого, реже темно-синего цвета. Каждому школьнику полагалось иметь пришивной белый воротничок и регулярно выпарывать его и стирать, чтобы он постоянно сохранял аккуратный вид. Девочки также носили с формой фартуки. В обычные дни черные, в праздничные – белые.

Неудобная зимняя одежда

Современные зимние вещи для детей шьют с учетом того, чтобы они не только грели, но и позволяли ребенку активно играть на улице. Для этого существует целая куча синтетических материалов, хорошо удерживающих тепло и при этом весящих совсем немного. В советское время достать модную куртку из болоньи или плащевки набитую объемным синтепоном было мечтой каждого подростка. Вместо этого приходилось ходить в тяжелых шубах – в лучшем случае натуральных, но чаще искусственных, из "чебурашки". Также детей одевали в толстые и тяжелые шерстяные пальто и перематывали для утепления платками. Нередко ребенок зимой на горке больше напоминал куклу, чем живого человека.

Перешитые взрослые вещи и донашивание за старшими

За неимением детских вещей, родители нередко перешивали детям собственную одежду. Если что-то выходило из строя, его в первую очередь осматривали на предмет возможности отрезать поврежденный кусок и сшить рубашку, юбку или брюки меньшего размера – для ребенка. Поэтому часто формально новая вещь выглядела довольно поношенно.

Также младшие дети постоянно донашивали вещи за старшими. Сейчас эта традиция существует также, но таким образом пытаются поступать родители, стремящиеся разумно использовать ресурсы. Они обмениваются футболками и джинсами с семьями, где дети уже подросли, или покупают одежду б/у с целью экономии. Впрочем, как правило, это все равно вещи в хорошем состоянии, которые на глаз не отличишь от новых. В СССР донашивание означало передачу "по наследству" одежды, которую, как мы писали выше, носили до последнего, и она могла быть растянутой или поврежденной. Потому старшим детям в семье часто завидовали, ведь у них нередко был лучший гардероб.

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