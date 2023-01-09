Священник УПЦ МП, из-за которого опозорился Ломаченко, снова заговорил о кровопролитии в Украине и нарушении законов Божьих. Видео

Любимый священник боксера Василия Ломаченко, митрополит УПЦ МП Лонгин снова выдал на-гора речь, в которой опять заговорил о кровопролитии в Украине. Он заявил, что верующие УПЦ МП должны руководствоваться не украинскими законами, а указаниями представителей Московского патриархата, потому что только они якобы являются носителями истинной веры и проводниками воли Бога.

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Об этом Лонгин рассказывал во время рождественской речи. Он также заявил, что храмы ПЦУ "пустують", священнослужители украинской церкви пели в Киево-Печерской лавре на Рождество "сатанинские песни" и обвинил Вселенского патриарха Варфоломея в том, что он "пьет кровь христиан".

Лонгин призвал верующих УПЦ МП защищать "единую каноническую церковь", управляемую из Москвы, потому что это, мол, испытание, которое послал им Бог. По версии любимого священника Ломаченко, Московский патриархат существует уже "тысячи и тысячи лет".

"Я благодарю вас за то, что храните в чистоте учение святых отцов и нашу православную веру. Тяжелое время пришло для нас. И каждый из нас сегодня проходит экзамен, как мы будем служить Господу Богу и как верны остаемся в лоне нашей Украинской православной церкви, канонической , которая уже имеет тысячи и тысячи лет", – заявил Лонгин.

Митрополит УПЦ МП также решил, что во время проповеди на Рождество нет лучшей темы, чем начать записывать в "сатанисты" всех, кто принадлежит к другим конфессиям, прежде всего – священнослужителей Православной церкви Украины.

"Люди создали свой храм, свою церковь, там, где никто не ходит. Эти люди хотят осквернять наши святыни и нашу церковь. Их церкви пустуют, чтобы вы знали. И они хотят забрать наши храмы – там где благодать божья. Потому что они не могут жить без благодати божьей – и никогда не смогут. Потому что в истинной божьей церкви это есть от самого бога, апостолов и всех святых отцов, которые были на всех 7 православных соборах. Они нам открыли эту правду, и показали путь, ведущий к царству божьему. И мы должны сегодня как никогда сохранить эту православную веру и нашу церковь православную", – заявил Лонгин.

Представитель УПЦ МП также заявил, что все государство Украина якобы пошло против воли Бога, ведь позволило украинцам свободно переходить в ПЦУ и взялось – и достаточно результативно – искать агентов РФ среди священнослужителей УПЦ МП.

Лонгин в очередной раз вспомнил о "кровопролитии в Украине" и обвинил священников ПЦУ в том, что они "пели дьявольские песни".

"Мы не можем слушать этих людей, которые придумали свою церковь, где нет благодати божьей, нет любви, а есть кровопролитие. Церковь это дом божий для молитвы для всех народов. Это не церковь для танцев, для пения, для концертов. Церковь – это дом божий для молитвы, они думают, что пришли танцевать, в этот день петь какие-то песни дьявольские – нет, здесь нужна молитва, пост, смирение и любовь друг к другу... Силой согнали людей в церковь, которую эти волки в овечьей шкуре забрали осквернять, нашу святыню – Киево-Печерскую лавру", – провозгласил он.

Далее Лонгин призвал к единению, однако достаточно специфическому. И обвинил Вселенского патриарха Варфоломея в том, что тот "выпил много крови христианской, особенно в Украине".

"Это наша страна, а эти люди хотят делать нам зло. Мы все дети этой матери и мы не думаем, что эта мама не может вступиться, если любит детей своих. Но большие гонения идут на истинную православную церковь – не только украинскую, по всей земли будут гонения… Те патриархи, архиереи, которые будут продаваться – им все будет хорошо… Вы же видите, Варфоломей уже так напился крови христианской, что он уже не может больше… Он очень много крови пил, особенно у нас в Украине. Он хотел стать "Папой" для православной церкви всей земли. А наш Папа есть Господь Бог", – заявил Лонгин.

Он призвал верующих УПЦ МП не повиноваться властям, что "сегодня создают законы против нас, против церкви", а слушать исключительно "людей, служащих богу". Ведь "земные законы" ниже "законов бога", исключительное право толковать которые присвоили себе представители Московского патриархата.

"Мы видим, как сегодня нарушается Конституция нашего государства – свободное вероисповедание каждым из нас. Каждый имеет право на выбор своей веры, кому он хочет служить. Мы выбрали то, что Господь нам поставил... Сегодня пришло время, чтобы вы защищали свою веру, свою церковь", – заявил митрополит УПЦ МП.

Поблагодарил "своего друга" Ломаченко за то, что тот преподавал его проповеди – и назвал того "другом всей Украины" – и попутно "записал" в фанаты Московского патриархата украинских воинов, защищающих Украину от государства, в котором находится центр управления УПЦ МП – России.

"Те воины, которые на войне, между жизнью и смертью, я благодарю их, что они не забывают о нас, что нас позорят здесь, пошли против нас и не дают нам служить истинному Богу", – заявил Лонгин.

Он также "анонсировал", что в ближайшее время ему могут также объявить о подозрении.

"Мне тоже на днях могут дать подозрение. Мне ничего не страшно. Я все увидел в этой жизни. Дальше не скажу, вы сами потом узнаете, что творится", – сказал представитель УПЦ МП.

Напомним, 3 января украинский боксер Василий Ломаченко был включен в реестр государственных изменников. Основанием для этого стало то, что он опубликовал в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата.

Украинцы в соцсетях бурно отреагировали на первое видео, обвинив Ломаченко в пособничестве российским оккупантам и назвав ситуацию позорной. В ответ 1 января Василий разместил новый пост с еще одним отрывком из того же выступления.