СБУ продолжает расследование дела Фарион в уголовном производстве: что известно

Служба безопасности Украины продолжает вести расследование экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион. Фигуранткой уголовного производства она стала после того, как опубликовала сообщение, полученное от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, "засветив" его персональные данные.

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Кроме нарушения тайны переписки и неприкосновенности частной жизни, Фарион инкриминировали также возможное нарушение равноправия граждан и оскорбление чести и достоинства военнослужащего из-за его публичных высказываний в адрес русскоязычных воинов из бригады "Азов". О продлении досудебного расследования в СБУ сообщили изданию hromadske.

Отвечая на запрос журналистов, там отметили, что СБУ продолжает расследование в отношении Фарион из-за публикации ею сообщения от якобы проукраинского студента из Крыма с его персональными данными.

Служба безопасности Украины продолжает расследование в отношении языковеда Ирины Фарион, которая опубликовала сообщение от проукраинского студента из оккупированного Крыма, не закрыв его персональные данные.

"В СБУ отметили, что проводят досудебное расследование в уголовном производстве, где в частности исследуются обстоятельства возможного совершения Фарион нарушения тайны переписки и неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 163 и ч. 1 ст. 182 УК). Правоохранители сообщили, что в этом в производстве также исследуется возможное совершение Фарион нарушения равноправия граждан (ст. 161 УКУ), а также — оскорбления чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему (ст. 453-1 УКУ)", – пишет издание.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. В уголовном производстве принимаются необходимые меры для обеспечения полного и беспристрастного расследования, отметили в СБУ.

Уголовное производство, в котором фигурирует Фарион, в Службе возбудили в ноябре прошлого года. Тогда языковед оказалась в эпицентре сразу двух скандалов, которые вызвали значительный резонанс в обществе.

В первый из них Фарион угодила после того, как опубликовала скриншот письма от юноши, назвавшегося студентом из Крыма. Парень выразил поддержку ее позиции по украинскому языку. При этом языковед не закрыла персональные данные автора письма, поэтому уже вскоре его задержали оккупаты, выразившие ей "благодарность". Впоследствии стало известно, что парня захватчики наказали.

Второй скандал вызвало заявление Фарион в интервью Янине Соколовой, в котором она сказала, что "не может назвать" украинцами воинов знаменитого полка "Азов", не говорящих на украинском языке. По ее словам, защитники должны назвать себя "русскими". Многие в украинском обществе эти слова трактовали как пренебрежение к защитникам.

После этих скандалов студенты "Львовской политехники", где преподавала Фарион, вышли на митинги с требованием ее увольнения. А администрация вуза в день, когда стало известно об открытии уголовного производства по профессору и назначении проведения психолого-лигвистической экспертизы ее высказываний, приняла решение об увольнении профессора.

Уже в начале декабря Фарион подала в суд на "Львовскую политехнику". А в июне этого года стало известно, что Фарион официально была восстановлена в должности профессора во "Львовской политехнике". Также по решению суда она получит около 124 тыс. грн компенсации за период "вынужденного прогула".