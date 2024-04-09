Save Soldier – это наш натовский принцип: Порошенко привез новую разработку для боевой авиации

Петр Порошенко привез очередную партию техники в три бригады военной авиации. Подразделения, вынужденные часто менять дислокацию, получили командно-штабные машины на базе DAF YA и передвижные банно-прачечные комплексы.

Об этом Порошенко рассказал в своем видео. Стоимость этой партии техники – 5 млн. грн.

Командно-штабная машина – это новый проект, который по заказу военной авиации Порошенко реализует вместе с волонтерами. Комплекс состоит из двух частей – штаба и зоны отдыха. Он оснащен автономным питанием, бытовой техникой и спальными местами для экипажа.

"Эти командно-штабные комплексы были изготовлены по заказу армейской авиации, разработаны совместно с армейской авиацией. Теперь экипажи, наземный персонал будет иметь возможность абсолютно в других комфортных условиях подготовиться к выполнению боевых задач", – объясняет Петр Порошенко.

"Наша бригада работает на южном направлении. Бывает по-разному в зависимости от погодных условий от 4 до 9 вылетов. Бывало много разных ситуаций. Недавно был поражен состав БК на Запорожском направлении. А так в основном работаем на поражение наземных сил противника", – рассказывает военный.

"Командно-штабная машина будет задействована на передовой для управления сводным вертолетным отрядом эскадрильи. Это будет более уместно, чем в настоящее время – потому что сейчас управление осуществляется в обустроенных местах. Это – мобильность, скорость перемещения. Потому что беспилотные аппараты летают, все снимают, нужно почаще перемещаться, чтобы враг не видел, где находятся вертолеты и наши площадки", – объясняет авиатор.

Пятый Президент убежден – техника на фронте усиливает возможности армии, а инновации позволяют беречь людей. Именно поэтому огромные ресурсы Порошенко вкладывает в разработку систем РЭБ, закупку дронов-камикадзе и БПЛА-разведчиков.

"На фронте должны воевать не только и не столько солдаты, должны воевать снаряды, вертолеты, РЭБ, БПЛА. Именно поэтому мы сейчас удвоили наши усилия. Недавно вышел на фронт наш РЭБ, называется он "Ай Петри", он способен очень эффективно противодействовать вражеской беспилотной авиации - "Орланы", "ЗАЛы", "Ланцеты". За последние две недели во время прикрытия дивизионов артиллерийских бригад нам удалось "посадить" вражеские российские КАБы", – отмечает Порошенко.

Страна должна воевать еще и экскаваторами, потому что когда бригады занимают новую линию обороны, они не саперными лопатками должны делать фортификационные сооружения. И поэтому мы передаем для обустройства позиций в инженерные бригады, командованию сил поддержки наши экскаваторы, пилорамы, технику, бензопилы – чтобы обеспечить построение линии обороны, которая будет способна встретить российское наступление", – говорит Порошенко.

"Мы должны сберечь солдата. Save Soldier – это наш натовский принцип. Военные авиаторы – это наши герои, мы их очень дорожим и передаем эту технику для того, чтобы было легче избивать врага", – говорит Петр Порошенко.