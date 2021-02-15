Савченко в снегу показала, как праздновала День святого Валентина. Фото

Народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко в День святого Валентина, 14 февраля, написала пост о любви и показала новые фотографии в снегу.

Женщина устроила фотосессию на свежем воздухе, играла в снежки и бегала с собакой, качалась в сугробах. Снимки бывшая народная избранница обнародовала на Facebook-странице.

"Любовь это... Тогда, когда есть с кем впадать в детство!" – написала Савченко тематический пост ко Дню всех влюбленных.

Также политик сфотографировалась возле декоративных металлических музыкальных инструментов, установленных на улице.

На одном из фото Савченко стоит в большой клетке, а ее подруги "растягивают" ее в разные стороны за руки.

О том, как Петр Порошенко, Максим Степанов, Владимир Гройсман и другие украинские политики поздравили любимых женщин в День Валентина, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в прямом эфире обвинил Надежду Савченко во лжи. Перепалка произошла во время обсуждения российской агрессии, оккупации Крыма и коррупции в политических кругах.