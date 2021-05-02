Мендель показала фото своей семьи и праздничного стола на Пасху

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на Пасху приехала домой – в город Геническ Херсонской области – и показала фотографии со своей семьей.

Сотрудница Офиса президента сообщила, что у нее двойной праздник – ее мама также отмечает 60-летие. Об этом Мендель написала на своей Instagram-странице в воскресенье, 2 мая.

"Сегодня моей маме – 60. И нет большего счастья, чем сказать ей "люблю" в этот день. И пусть божья благодать будет с вами всегда. Христос Воскрес!" – написала спикер Владимира Зеленского.

Она показала фото, где целует маму с корзинкой цветов в руках в щечку. Также Мендель опубликовала снимок праздничных угощений – куличей, украшенного фруктами торта, конфет.

В формате сторис она поделилась красивым видом Геническа.

Напомним, ранее стало известно, что 1 мая в Карпатах были президент Украины Владимир Зеленский и его жена, первая леди страны Елена Зеленская.

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