Савченко показала, как доит корову и подметает улицу. Фото

Народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко поделилась с подписчиками сети снимками, на которых продемонстрировала, как доит корову, поит теленка, разжигает дровами печь, а также выращивает рассаду и подметает улицу.

Соответствующие фото женщина опубликовала на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Так, Савченко устроила целую фотосессию как на свежем воздухе, так и в парнике и даже сарае.

"Люди часто спрашивают, что Надежда Савченко делает сейчас? Просто живу. Когда есть время и возможность помогаю хорошим людям" – подписала кадры политик.

На снимках видно, что Савченко позировала на камеру в длинном платье со цветочным принтом, жилетке, удобных сапогах, а на голову она надела платок.

Надежда Савченко – украинский государственный и политический деятель. Герой Украины. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 по 29 августа 2019. Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ с 25 декабря 2014 по 22 декабря 2016.

Бывшая военнослужащая Вооруженных сил Украины, капитан Вооруженных сил Украины. Штурман-оператор вертолета Ми-24 3-го отдельного полка армейской авиации Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко в День святого Валентина, 14 февраля, написала пост о любви и показала фотографии в снегу. Женщина устроила фотосессию на свежем воздухе, играла в снежки и бегала с собакой.