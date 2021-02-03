В МВД – о возможных силовых провокациях из-за санкций СНБО: будем действовать жестко
Из-за введения санкций против телеканалов 112, ZIK и NewsOne нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука в Украине возможны силовые провокации с целью дестабилизировать ситуацию, а также разжигание вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил.
Соответствующей информацией располагает Министерство внутренних дел. Об этом 3 февраля на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.
Он подчеркнул, что подразделения МВД готовы к выполнению задач по защите территориальной целостности и сохранению внутренней стабильности в государстве.
"Мы внимательно следим за событиями последних дней в связи с решением СНБО о блокировании телеканалов враждебной пропаганды и применения санкций против информационных сателлитов Кремля...
Мы категорически предостерегаем вероятных инициаторов и организаторов подобных преступных сценариев и подчеркиваем неотвратимость наказания в случае совершения преступлений против государства Украина", – написал Шкиряк.
Он также вынес предупреждение провокаторам о том, что полиция и Нацгвардия в случае нарушений закона "будут действовать жестко и адекватно".
"Правоохранители не дадут никаких шансов враждебным силам расколоть общество и разорвать нашу страну", – отметил советник министра.
Он добавил, что ведомство "категорически приветствует" санкции СНБО против указанных медиа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его СМИ.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался поддержать санкции и не подписал решение.
Нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович эмоционально возмутился с трибуны парламента из-за ограничений против телеканалов. Он спел "Вставай, страна огромная".
СМИ заявили, что 112, ZIK и NewsOne финансируются компанией, которая зарегистрирована в РФ и ведет свою деятельность в отдельных районах Луганской области.
Новость о том, что телеканалы кума Путина заблокировали, вызвала резонанс в сети.