В МВД – о возможных силовых провокациях из-за санкций СНБО: будем действовать жестко

Из-за введения санкций против телеканалов 112, ZIK и NewsOne нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука в Украине возможны силовые провокации с целью дестабилизировать ситуацию, а также разжигание вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил.

Соответствующей информацией располагает Министерство внутренних дел. Об этом 3 февраля на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Он подчеркнул, что подразделения МВД готовы к выполнению задач по защите территориальной целостности и сохранению внутренней стабильности в государстве.

"Мы внимательно следим за событиями последних дней в связи с решением СНБО о блокировании телеканалов враждебной пропаганды и применения санкций против информационных сателлитов Кремля...

Мы категорически предостерегаем вероятных инициаторов и организаторов подобных преступных сценариев и подчеркиваем неотвратимость наказания в случае совершения преступлений против государства Украина", – написал Шкиряк.

Он также вынес предупреждение провокаторам о том, что полиция и Нацгвардия в случае нарушений закона "будут действовать жестко и адекватно".

"Правоохранители не дадут никаких шансов враждебным силам расколоть общество и разорвать нашу страну", – отметил советник министра.

Он добавил, что ведомство "категорически приветствует" санкции СНБО против указанных медиа.

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