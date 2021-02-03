Украинцы – об аннулировании лицензий каналам Медведчука: это давно надо было сделать

Ольга Липич
Ольга Липич
Общество
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Украинцы – об аннулировании лицензий каналам Медведчука: это давно надо было сделать

В сети вызвали резонанс новости о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Тараса Козака и в частности против телеканалов 112, NewsOne, ZIK.

Реакцией на это украинцы делятся в соцсети Facebook. В частности, под постом OBOZREVATEL в сети, они положительно откликнулись на инициативу президента и заявили, что это нужно было сделать уже давно.

"Наконец-то. Это давно надо было сделать, но Зе-команда снисходительно относится к ОПЗЖ Медведчука, которая не признает факта агрессии России против Украины", "Давно надо было это сделать. Гнать его из страны", "Ну наконец, хоть одно достижение" , "Давно пора! Еще работают, обсуждают как дальше жить", "Чудесный пендель власти. Курс в НАТО", "Давно пора их отключать от эфира", "Так им и надо!", "Браво!" – заявили украинцы.

Реакция украинцев на аннулирование лицензий каналов 112, NewsOne, ZIK
Реакция украинцев на аннулирование лицензий каналов 112, NewsOne, ZIK
Реакция украинцев на аннулирование лицензий каналов 112, NewsOne, ZIK
Реакция украинцев на аннулирование лицензий каналов 112, NewsOne, ZIK
Реакция украинцев на аннулирование лицензий каналов 112, NewsOne, ZIK
Реакция украинцев на аннулирование лицензий каналов 112, NewsOne, ZIK
Реакция украинцев на аннулирование лицензий каналов 112, NewsOne, ZIK
Реакция украинцев на аннулирование лицензий каналов 112, NewsOne, ZIK
Реакция украинцев на аннулирование лицензий каналов 112, NewsOne, ZIK
Реакция украинцев на аннулирование лицензий каналов 112, NewsOne, ZIK
Реакция украинцев на аннулирование лицензий каналов 112, NewsOne, ZIK
Реакция украинцев на аннулирование лицензий каналов 112, NewsOne, ZIK

Кроме того, пользователи в сети отметили, что далее необходимо наблюдать за тем, как санкции и аннулирование лицензий каналов будут выглядеть в действии.

"Ну, на бумаге выглядит все хорошо, теперь посмотрим, как в реальном действии все будет выглядеть", "А в реальности, 112 каналу дали месяц на "исправление". А дальше опять будет "вещать кремль". Не понимаю, они действительно считают людей идиотами? Эти каналы надо конфисковать в пользу государства, а мертвечука с казаком – судить", "Это вызывает подозрение, что-то должно случиться плохое", – отмечали в комментариях.

Реакция украинцев на аннулирование лицензий каналов 112, NewsOne, ZIK
Реакция украинцев на аннулирование лицензий каналов 112, NewsOne, ZIK

К тому же, некоторые пользователи заметили в решительных действиях Зеленского влияние президента США Джо Байдена.

"Джо рулит!", "Меньше месяца Байден президент, а сколько полезного происходит у нас в стране", "Байден слегка прижал крышку рояля. Приятно, а действует!", "Я в шоке! Что это Байден животворящий делает!", "Байден наш. Теперь всех олигархов в клетку и в штаты. А средства из оффшоров в экономику Украины", – отметили украинцы.

Реакция украинцев на аннулирование лицензий каналов 112, NewsOne, ZIK
Реакция украинцев на аннулирование лицензий каналов 112, NewsOne, ZIK
Реакция украинцев на аннулирование лицензий каналов 112, NewsOne, ZIK
Реакция украинцев на аннулирование лицензий каналов 112, NewsOne, ZIK

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаВиктор МедведчукТарас КозакВладимир Зеленский