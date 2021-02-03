Украинцы – об аннулировании лицензий каналам Медведчука: это давно надо было сделать

В сети вызвали резонанс новости о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Тараса Козака и в частности против телеканалов 112, NewsOne, ZIK.

Реакцией на это украинцы делятся в соцсети Facebook. В частности, под постом OBOZREVATEL в сети, они положительно откликнулись на инициативу президента и заявили, что это нужно было сделать уже давно.

"Наконец-то. Это давно надо было сделать, но Зе-команда снисходительно относится к ОПЗЖ Медведчука, которая не признает факта агрессии России против Украины", "Давно надо было это сделать. Гнать его из страны", "Ну наконец, хоть одно достижение" , "Давно пора! Еще работают, обсуждают как дальше жить", "Чудесный пендель власти. Курс в НАТО", "Давно пора их отключать от эфира", "Так им и надо!", "Браво!" – заявили украинцы.

Кроме того, пользователи в сети отметили, что далее необходимо наблюдать за тем, как санкции и аннулирование лицензий каналов будут выглядеть в действии.

"Ну, на бумаге выглядит все хорошо, теперь посмотрим, как в реальном действии все будет выглядеть", "А в реальности, 112 каналу дали месяц на "исправление". А дальше опять будет "вещать кремль". Не понимаю, они действительно считают людей идиотами? Эти каналы надо конфисковать в пользу государства, а мертвечука с казаком – судить", "Это вызывает подозрение, что-то должно случиться плохое", – отмечали в комментариях.

К тому же, некоторые пользователи заметили в решительных действиях Зеленского влияние президента США Джо Байдена.

"Джо рулит!", "Меньше месяца Байден президент, а сколько полезного происходит у нас в стране", "Байден слегка прижал крышку рояля. Приятно, а действует!", "Я в шоке! Что это Байден животворящий делает!", "Байден наш. Теперь всех олигархов в клетку и в штаты. А средства из оффшоров в экономику Украины", – отметили украинцы.

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