С цветами и игрушками: в Броварах попрощались с мамой и дочерью, погибшими из-за падения вертолета. Фото

В Броварах Киевской области простились с 5-летней Миланой и ее мамой, Еленой Пономаренко. Они погибли в результате падения 18 января вертолета ГСЧС, на борту которого летело высшее руководство Министерства внутренних дел Украины.

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Мама с дочерью только-только вошли в здание детсада, когда произошла авиакатастрофа, опознать дочь отец Миланы смог только по серьгам. Фотографии по прощанию с Миланой и Еленой Пономаренко показали в местном паблике "Трибуна Бровары".

Церемония прощания с 5-летней Миланой Пономаренко и ее мамой Еленой прошла в Броварах 21 января. Горожане пришли почтить память погибших в результате падения вертолета. С собой люди несли много цветов и игрушки для девочки, погибшей такой ужасной смертью.

Страшная трагедия унесла жизни Миланы и Елены, оставив с неизлечимой болью мужа и отца Александра Пономаренко и их с Еленой старшую дочь, 13-летнюю Еву.

Как пишет паблик, трагедия произошла практически на глазах у Александра: он завез жену с дочерью утром в садик – и остался ждать в авто, пока Елена заведет Милану внутрь.

Как только они вошли в здание детсада - на крышу учреждения упал вертолет. И Александр бросился к зданию.

"Казалось, что его крик был слышен на несколько километров. Ни на секунду мы не оставляли надежды, что мама и дочь выживут. До двенадцати часов объездили все больницы, надеясь, что они где-то в ожоговом центре. Но в списке пострадавших их не было Когда же узнали, что городской голова пригласил Александра в морг, внутри все похолодело. Выяснилось, что Елена и Милана сгорели живьем… Саша сумел узнать дочь только по серьгам, а тело жены сильно изуродовано", - цитируют в Telegram-канале воспоминания Юлии Смиловец, возглавляющей логистическую компанию, в которой работала Елена.

Елене Пономаренко было 35 лет, она работала заместителем главного бухгалтера в одной из логистических компаний. Обе ее дочери, и 5-летняя Милана, и 13-летняя Ева, занимались гимнастикой.

"Проститься с погибшими мамой и дочерью пришли сотни броварчан, а также городской голова Игорь Сапожко. Похоронят маму и дочь завтра в селе Новоукраинка Черниговской области, откуда родом Елена. Царство Небесное и вечный покой погибшим", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 января Украину ошеломила трагедия: посреди пристоличного города Бровары на здание детского сада упал вертолет ГСЧС. Причины катастрофы устанавливаются.

Впоследствии выяснилось, что на борту вертолета находилось высшее руководство МВД, в частности, министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Никто из 10 находившихся на борту человек не выжил.

Также во время катастрофы погибли 4 жителя Броваров, среди них - и 5-летняя Милана с мамой, а также мать троих детей, которая как раз вела сына в садик. Еще 25 человек, среди которых 11 детей, получили ранения.