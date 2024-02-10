Из российской оккупации вернули ребенка, два года прожившего без родителей: подробности операции

С помощью Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины домой удалось вернуть еще одного ребенка. Девочка прожила на ВОТ отдельно от родителей почти два года.

Эту информацию обнародовали в официальном Telegram-канале Минреинтеграции. Женщина по имени Мария обратилась в ведомство в декабре 2023 года с просьбой о помощи в возвращении ее малолетней дочери с временно оккупированной территории Запорожской области.

На момент начала полномасштабной войны девочка находилась в гостях у своих бабушки и дедушки. Уехать сразу они не имели возможности, поскольку бабушка была тяжелобольной и ее не могли перевозить. В то же время забрать девочку самостоятельно родителям также было рискованно.

После того как бабушка умерла, Мария обратилась за помощью. Так, спустя около двух лет, проведенных по отдельности, семья снова объединилась, а процесс возвращения проходил в рамках инициативы "Путь домой".

"Минреинтеграции благодарит всех, кто приобщался к этому делу. Особая благодарность нашему партнеру – "Украинской сети за права ребенка". Благодаря совместным усилиям в рамках этого проекта уже удалось вернуть 56 детей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия использует не менее шести сценариев для похищения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Среди них: убийство родителей, отделение детей от семей во время так называемых фильтрационных мероприятий, похищение детей под предлогом якобы оздоровления, установление фейковых диагнозов с вывозом "на лечение", вывоз в РФ целых детских домов.

Как сообщал OBOZ.UA, именно похищение украинских детей стало причиной для выдачи 17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и российской детской омбудсменки Львовой-Беловой. Их подозревают в совершении международного преступления – незаконной депортации украинских детей в РФ. Ордер будет действовать до конца жизни фигурантов.

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