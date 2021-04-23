Из 'красной' зоны могут выйти до шести регионов Украины, в частности Киев, – Немчинов

Из "красной" зоны карантина в ближайшее время могут выйти до шести регионов.

Среди них Киев и область, а также Львовщина. Об этом в эфире "Канал 24" рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Минздрав прогнозирует, что до шести регионов могут выйти из красной зоны. Но все зависит от того, как мы сами будем придерживаться карантинных ограничений", – сообщил он.

Он отметил, что с 23 апреля Черновицкая область перешла из в "желтую" зону, так как одна из первых регионов вошла в "красную".

Немчинов также добавил, что возможно Львовщине также на следующей неделе перейдет в "желтую" зону, но этого точно не произойдет на Вербное воскресенье, 25 апреля.

Напомним, что в Украине введен карантин с делением на четыре карантинные зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине режим чрезвычайной ситуации (карантин) продлили до 30 июня 2021 года.