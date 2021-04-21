Черновицкую область решили вывести из "красной" зоны: названа дата

"Красную" зону в Черновицкой области отменят с 00:00 четверга, 22 апреля.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внеочередного заседания 21 апреля. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов на своей странице в Facebook.

Уточним: после снятия ограничений "красной" зоны карантина на Буковине будут установлены ограничительные мероприятия "желтого" уровня эпидемической опасности. То есть, регион минует "оранжевую" зону.

Таким образом, с 22 апреля "красная" зона карантина будет действовать в 11 регионах Украины, "желтая" – в четырех.

Напомним, что в Украине введен карантин с делением на четыре карантинные зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", которые будут устанавливаться на основании ежедневной оценки признаков, включающих:

заболеваемость гриппом и ОРВИ;

заполненность коек в больницах под больных коронавирусом;

динамику госпитализации;

показатели, характеризующие тестирование лиц с подозрением на болезнь.

Добавим, за 20 апреля в Черновцах и области выявили 202 новых случая COVID-19, умерли 9 инфицированых.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине режим чрезвычайной ситуации (карантин) продлили до 30 июня.

Премьер Денис Шмыгаль ранее рассказал, что карантинные мероприятия, такие как обязательное ношение маски и соблюдение социальной дистанции, будут действовать в Украине до конца 2021 года.