С электронным паспортом нельзя проголосовать на выборах – ЦИК

Граждане Украины с электронными паспортами не смогут проголосовать на выборах народных депутатов в избирательных округах №184 и №197, а также на внеочередных выборах депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, которые состоятся 31 октября. Избирательные комиссии не снабжены техническими устройствами для считывания информации такого документа.

Об этом идет речь в сообщении Центральной избирательной комиссии на официальном сайте. В ЦИК подчеркнули, что во избежание недоразумений во время получения бюллетеней избиратели должны иметь при себе паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки или карточки.

Напомним, 1 сентября начался избирательный процесс в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область). Промежуточные выборы в парламент проводятся в связи с принятием постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колихаева и Александра Скичко.

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Также в воскресенье должны пройти выборы мэра Харькова. На должность претендует 13 кандидатов.

Ранее в "Опоре" заявили о риске срыва промежуточных выборов 31 октября из-за того, что на избирательные участки не будут пускать без сертификатов о вакцинации или тестов на коронавирус.

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