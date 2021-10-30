С электронным паспортом нельзя проголосовать на выборах – ЦИК
Граждане Украины с электронными паспортами не смогут проголосовать на выборах народных депутатов в избирательных округах №184 и №197, а также на внеочередных выборах депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, которые состоятся 31 октября. Избирательные комиссии не снабжены техническими устройствами для считывания информации такого документа.
Об этом идет речь в сообщении Центральной избирательной комиссии на официальном сайте. В ЦИК подчеркнули, что во избежание недоразумений во время получения бюллетеней избиратели должны иметь при себе паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки или карточки.
Напомним, 1 сентября начался избирательный процесс в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область). Промежуточные выборы в парламент проводятся в связи с принятием постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колихаева и Александра Скичко.
Также в воскресенье должны пройти выборы мэра Харькова. На должность претендует 13 кандидатов.
Ранее в "Опоре" заявили о риске срыва промежуточных выборов 31 октября из-за того, что на избирательные участки не будут пускать без сертификатов о вакцинации или тестов на коронавирус.
Как сообщал OBOZREVATEL:
опрос показал, что на предстоящих выборах мэра Харькова за Игоря Терехова готовы проголосовать 55,8%, при Михаиле Добкине – 25,9%. Рейтинги всех остальных кандидатов оказались ниже 4%;
политолог Вадим Карасев назвал кампанию Игоря Терехова на выборах мэра Харькова наиболее эффективной, поскольку она нашла поддержку у большинства горожан.