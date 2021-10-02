На выборы мэра Харькова зарегистрировали 13 кандидатов: полный список

На участие в выборах мэра Харькова зарегистрировались еще пять человек – теперь число кандидатов на должность увеличилось до 13. Подача документов продолжалась до 30 сентября.

Теперь те, кто баллотируются, должны начинать свои избирательные кампании, в частности, открывать избирательные фонды, рассказала секретарь Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Екатерина Шалупня, передает "Укринформ".

Так, по ее словам, на должность будут претендовать еще Алина Мустафаева, Сергей Ряполов, Николай Кукурика, Виктор Величков и Денис Ярославский. Одному из тех, кто подавал документы, комиссия отказала. По словам Шалупни, Иджран Ягуа оглы Абдуллаев представил не полный список документов, не внес залог и не добавил в биографию фото и подпись.

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Список кандидатов на должность мэра Харькова теперь такой:

Виктор Величков – пенсионер, самовыдвиженец;

Валерий Говоров – депутат Харьковского облсовета от партии "Опозиционная платформа – За жизнь", заместитель мэра Купянска, самовыдвиженец;

Михаил Добкин – бывший городской глава Харькова и экс-нардеп, самовыдвиженец;

Александр Кондрусик – психолог, самовыдвиженец;

Николай Кукурика – возглавляет "Партию пенсионеров", самовыдвиженец;

Дмитрий Маринин – экс-депутат горсовета Харькова, самовыдвиженец;

Алина Мустафаева – депутат горсовета от "Слуги народа", самовыдвиженка;

Константин Немичев – глава харьковской ячейки партии "Национальный корпус", самовыдвиженец;

Владимир Плетнев – депутат горсовета, выдвинут "Партией Шария";

Сергей Ряполов – самовыдвиженец;

Александр Скорик – выдвинут от политической партии "Европейская солидарность";

Игорь Терехов – исполняет обязанности мэра Харькова, секретарь горсовет, выдвинут от "Блока Кернеса – Успешный Харьков";

Денис Ярославский – самовыдвиженец.

Местные выборы в Харькове запланированы на 31 октября. В 2020 году главой города был избран Геннадий Кернес – он стал мэром Харькова в третий раз. В декабре он умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19. Политика лечили в клинике "Шарите" в Берлине. Сейчас его обязанности исполняет Игорь Терехов.

Как сообщал OBOZREVATEL, социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди харьковчан на счет того, кого они хотели бы видеть мэром города. Лидером опроса стал Терехов – его поддержали бы 42,9% тех, кто определился с выбором. 61% считает, что победит именно он.