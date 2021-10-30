В "Опоре" предупредили об угрозе срыва выборов 31 октября

В "Опоре" заявили о риске срыва промежуточных выборов 31 октября. Причина в словах главы комитета Верховной Рады по здоровью нации Михаила Радуцкого о том, что на избирательные участки не будут пускать без сертификатов о вакцинации или тестов на коронавирус.

Об этом рассказала ZN.UA председатель правления общественной сети Ольга Айвазовская. По ее словам, такая инициатива приведет к срыву избирательного процесса и явке ниже 5%, особенно ввиду того, что выборы проходят преимущественно в сельской местности, а не в крупных городах, кроме Харькова.

Айвазовская требует от Радуцкого дать разъяснение:

почему такое сообщение озвучили за день до дня голосования, а не заранее, когда выборы уже продолжаются с начала сентября и эпидемиологическая ситуация вполне предсказуема, как и день голосования;

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на основе какого нормативного документа будет регламентироваться данное конституционное ограничение, поскольку постановления и распоряжения исполнительных органов власти не действуют в этой плоскости, а практика отличная от местных выборов будет иметь признаки сознательных действий на срыв избирательного процесса и двойных стандартов;

какой способ выполнения данной идеи будет реализован и кто ответственен за проверку сертификатов, особенно если их преимущественно нет у членов избирательных комиссий.

Стоит отметить, что Радуцкий взял свои слова назад. В комментарии "Опоре" он заявил, что в действительности речь шла не об избирательных участках, а об общественных местах.

"Я имел в виду общественные места, что есть постановление правительства по карантинным ограничениям. Что касается выборов, то Избирательный кодекс выше всех постановлений правительства. Центральная избирательная комиссия сейчас дополнительно откоммуницирует, что обязательными требованиями будут соблюдение социальной дистанции и наличие маски. Ведь избирательные участки не являются общественными местами. Я сказал это об общественных местах, я комментировал постановление правительства №1236, но Избирательный кодекс выше постановления правительства. Выборы никто не будет срывать, будут требовать только маску и социальную дистанцию", – подчеркнул нардеп.

Напомним, 1 сентября начался избирательный процесс в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область). Промежуточные выборы в парламент проводятся в связи с принятием постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко.

Также в воскресенье должны пройти выборы мэра Харькова.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко назвала информацию о том, что для участия в выборах необходимо иметь с собой сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или тест на антиген "каким-то фейком".