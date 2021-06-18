Россиянка удивила журналиста словами о России и Путине. Видео

Неизвестная россиянка, которая в компании друзей болела за сборную Украины по футболу, удивила журналиста ответом о России. А также ее президенте Владимире Путине, которого откровенно назвала оскорбительным словом.

Соответствующий ролик опубликовала в Twitter пользовательница Lana Ukrainian 17 июня. При этом точно неизвестно, действительно ли момент был снято недавно (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как журналист подходит к компании болельщиков с футбольной символикой украинской сборной и интересуется у одной из девушек, откуда они.

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В ответ на это девушка, смеясь, на украинском языке ответила, что она из Калининграда (Российская Федерация). Также призналась, что переехала в Украину, так как "решила, что Россия – это го*но".

На вопрос, мол, не боится ли она так откровенно об этом заявлять, россиянка еще раз повторила свои слова о родной стране и добавила: "Нет, вообще. Путин – ху*ло".

В сети видео набрало много лайков и репостов. Пользователи назвали девушку человеком здравого смысла. Также они поставили ее в пример украинским блогершам, которые в последнее время очень часто попадают в скандалы из-за своих заявлений об украинском языке, войне на Донбассе и т. д.

"Покажите это украинским ТП с русскоязычными челюстями! Девушка – огонь!" – призвали в сети.

Напомним: недавно 18-летняя жительница Ирпеня на Киевщине оскорбила украинский язык и заявила, что его надо запретить. А харьковская cтудентка сняла нецензурщину ролик с жалобой на то, что ей нужно на украинском писать курсовую.

После волны критики первая девушка записала видео с "извинениями", а второй пришлось закрыть доступ к своей странице в соцсети.

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