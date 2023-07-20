Россияне вывезли группу детей из оккупированной Луганской области в военную академию в Костроме – ЦНС

Оккупационные войска России продолжают совершать преступления против украинских детей. Из Луганщины захватчики вывезли на территорию страны-агрессора школьников и отправили их в военную академию.

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Об этом в среду, 19 июля сообщили в Центре национального сопротивления. Как отмечается, речь идет про 80 учеников старших классов.

Несовершеннолетних оккупанты повезли в Кострому, где отравляют их российской пропагандой.

По данным организации, похищенные дети проходят "военные сборы" на полигоне военной академии войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск им. С К. Тимошенко, которая расположена в Костромской области России.

"Таким образом, россияне не только похищают детей с ВОТ (временно оккупированных территорий. – Ред.), но и зомбируют их агрессивной пропагандой, превращая в будущих янычар", – говорится в сообщении ЦНС.

В Центре подчеркнули, что все виновные в похищении детей понесут ответственность за свою причастность к геноциду.

Отметим, что ранее стало известно, что оккупанты похитили еще 280 детей из временно захваченной территории на Луганщине. Несовершеннолетних вывезли в "казачий кадетский корпус" в российской республике Калмыкия.

В ЦНС тогда говорили, что до конца лета оккупанты планируют вывезти около 500 украинских детей.

А по информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, из Бердянского района Запорожской области российские захватчики собираются вывезти около 300 несовершеннолетних. Их перевозят вглубь России – в Чувашию.

Как известно, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации украинских детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук сообщила, что депортированных с временно захваченных территорий Украины детей российские оккупанты содержат более чем в 70 лагерях в России.

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