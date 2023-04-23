Депортированных украинских детей содержат более 70 лагерей в РФ – ОП

Депортированных временно захваченных территорий Украины детей российские оккупанты содержат более чем в 70 лагерях в России. При этом несовершеннолетних украинцев постоянно перевозят, чтобы украинская сторона не смогла найти их.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщила уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук. По ее словам, официальный Киев до сих пор точно не знает, куда враг депортирует маленьких украинцев.

"Они делают все для того, чтобы мы их не нашли", – отметила Герасимчук.

Она добавила, что в настоящее время уже подтверждено похищение захватчиками почти 19,4 тысяч несовершеннолетних граждан Украины. Однако эта цифра может быть больше.

"Не значит, что это окончательный список… Речь на самом деле идет о нескольких сотнях тысяч похищенных детей, это 200-300 тысяч", – объяснила уполномоченная президента Украины по правам ребенка.

Кроме того, оккупанты вывозят украинских детей в РФ еще и под предлогом так называемого лечения.

Герасимчук объяснила, что с помощью принудительных "медосмотров" оккупанты отбирают самых здоровых детей для пополнения своей нации.

"У этих здоровых детей вдруг появляются после медосмотров удивительные страшные диагнозы, после которых им предлагают лечение в РФ", – пояснила она.

По словам уполномоченного по правам ребенка, россияне хотя и прикрываются благими намерениями, на самом же деле берет детей в плен.

"Их пытаются сломать абсолютно. Их всячески унижают, а самое главное… они (россияне, – ред.) делают все для того, чтобы ребенок возненавидел собственных родителей – они навязывают ребенку мнение, что своим родителям и родным он больше не нужен", – резюмировала Герасимчук.

Стоит отметить, что депортированные с временно захваченных территорий в Россию малолетние украинцы терпят телесные и психологические наказания. Поводом к "воспитательной работе" является отказ выполнять слова гимна РФ и упоминания, что они граждане Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к россиянам, усыновляющим украинских детей, вывезенных насильно на территорию РФ. Она подчеркнула, что все "приемные родители" и "опекуны" рано или поздно будут отвечать за то, что сделали.

А власти России заявили о намерении отправить "на отдых" 26 тысяч детей, проживающих на оккупированных территориях Украины. 6 тысяч из них планируют вывезти в Россию.

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