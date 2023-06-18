В 'солнечную' Чувашию: оккупанты вывозят из Бердянска сотни украинских детей, – Федоров

Страна-агрессор Россия продолжает проводить депортацию украинских детей с временно оккупированных территорий. Из Бердянского района Запорожской области захватчики собираются вывезти около 300 несовершеннолетних.

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Их перевозят вглубь России – в Чувашию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что российские пропагандистские СМИ уже отрапортовали об отправке 48 детей. Остальных маленьких украинцев собираются вывезти в Чувашскую Республику в несколько смен.

"Сначала захватили украинские территории и лишили детей как минимум Азовского моря (на самом деле – счастливого детства). Теперь ссылают малышей за 1600 км от дома вглубь России", – пишет Федоров.

По его словам, после вывоза всех детей оккупанты будут манипулировать ситуацией на Бердянском направлении и будут держать несовершеннолетних в РФ в качестве заложников, якобы оставляя их в безопасности.

"Украинские дети – последнее, о ком думает враг. Для них это разменная монета для шантажа", – подчеркнул мэр Мелитополя.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин признал факт депортации украинских детей на территорию страны-агрессора. Преступление, за которое суд в Гааге выдал ордер на его арест, диктатор попытался оправдать попыткой "спасения" несовершеннолетних "из зоны конфликта".

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