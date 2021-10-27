Россия заблокировала обмен пленных, требуя ввести в ТКГ Медведчука вместо Третьяковой, – Гармаш

Российская сторона потребовала от Украины убрать из состава делегации в Трехсторонней контактной группе Галину Третьякову. На ее место россияне захотели вернуть нардепа от партии "Опозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш на своей странице в Facebook по итогам заседание, которое состоялось в среду, 27 октября. По его словам, российская сторона снова фактически заблокировала все вопросы гуманитарной подгруппы.

"Хотят иметь дело только с кумом Путина. Озвучивалась даже идея в одностороннем порядке отдать трех женщин Украине, но только "в лице Медведчука". Украина в лице кума Путина – это интересный образ", – написал он.

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Гармаш подчеркнул, что Украина на такие условия не будет давать согласие. "Конечно, никто не будет диктовать Украине, кого ей включать в состав своей делегации", – отметил журналист.

По его словам, российская сторона намеренно выдвигает абсурдные требования, чтобы заблокировать работу подгруппы.

"На самом деле, они уже просто не могут придумать вразумительных причин, объясняющих невыполнение решений Нормандской четверки об обмене пленными и открытии КПВВ в Счастье и Золотом. Поэтому выдвигают абсолютно абсурдные, изначально невыполнимые требования, чтоб заблокировать работу подгруппы", – сказано в сообщении.

По словам Гармаша, наемники также потребовали объяснить применение дронов Bayraktar на Донбассе 26 октября. Кроме того, обсуждался вопрос о доступе РФ к арестованному Украиной российскому боевику Андрею Косяку

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласился бы обменять Медведчука на пленных украинцев. Однако это можно было бы сделать при наличии у политика российского гражданства.

"С другой стороны, если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство. Тогда мы с удовольствием рассмотрели бы вопрос обмена на настоящих героев и граждан Украины", – сказал Зеленский.

Ранее также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не исключал, что нардепа Медведчука и его соратника Тараса Козака можно обменять на украинских политзаключенных в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчуку вручили новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Прокуратура требовала арестовать нардепа с возможностью залога в 1 миллиард гривен, однако суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря. Напомним, что первое подозрение политик получил в мае.