Суд избирает меру пресечения Медведчуку по делу о госизмене. Все подробности

Во вторник, 12 октября, в Киеве началось заседание по делу народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Ему должны избрать меру пресечения.

Заседание по подозрению в государственной измене и содействии терроризму началось в Печерском суде, сообщает OBOZREVATEL. Ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен вручили Медведчуку накануне (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам адвоката политика Богдана Коваля, судьей заседания была назначена Вита Бортницкая.

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Напомним, что Медведчука подозревают в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму, а именно:

признание российской оккупации Крыма;

содействие и непосредственное участие в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн);

попытка стать правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины;

раскрытие сведений, содержащих гостайну.

2 сентября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения Медведчуку по подозрению в государственной измене. Его оставили под круглосуточным домашним арестом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Виктору Медведчуку вручили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о срыве контракта с ЮАР по поставкам угля в Украину и заключении соответствующих договоров с террористическими формированиями "ДНР" и "ЛНР".