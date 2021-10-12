Суд избирает меру пресечения Медведчуку по делу о госизмене. Все подробности
Во вторник, 12 октября, в Киеве началось заседание по делу народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Ему должны избрать меру пресечения.
Заседание по подозрению в государственной измене и содействии терроризму началось в Печерском суде, сообщает OBOZREVATEL. Ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен вручили Медведчуку накануне (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
По словам адвоката политика Богдана Коваля, судьей заседания была назначена Вита Бортницкая.
Напомним, что Медведчука подозревают в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму, а именно:
признание российской оккупации Крыма;
содействие и непосредственное участие в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн);
попытка стать правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины;
раскрытие сведений, содержащих гостайну.
2 сентября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения Медведчуку по подозрению в государственной измене. Его оставили под круглосуточным домашним арестом.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Виктору Медведчуку вручили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о срыве контракта с ЮАР по поставкам угля в Украину и заключении соответствующих договоров с террористическими формированиями "ДНР" и "ЛНР".