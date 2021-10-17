Зеленский сказал, при каком условии обменял бы Медведчука на пленных украинцев. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что согласился бы обменять нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука на пленных украинцев. Однако это можно было бы сделать при наличии у политика российского гражданства.

В интервью на телеканале ICTV глава государства пояснил, что Медведчук – гражданин Украины. Поэтому к нему применяется украинское законодательство (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С другой стороны, если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство. Тогда мы с удовольствием рассмотрели бы вопрос обмена на настоящих героев и граждан Украины", – сказал Зеленский.

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В мае секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не исключал, что нардепа Медведчука и его соратника Тараса Козака можно обменять на украинских политзаключенных в России.

Тогда пресс-секретарь президента страны-агрессора Владимира Путина заявил, что вопрос в том, хочет ли сам Медведчук этого обмена.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчуку вручили новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Прокуратура требовала арестовать нардепа с возможностью залога в 1 миллиард гривен, однако суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря.

Напомним, что первое подозрение политик получил в мае.