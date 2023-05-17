Россия должна немедленно вернуть в Украину вывезенных детей, это военное преступление, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна-агрессор Россия должна немедленно вернуть в Украину принудительно вывезенных детей. Он призвал сделать это безотлагательно.

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Макрон подчеркнул, что принудительная депортация является военным преступлением. Таково заявление французского лидера на саммите Совета Европы в Рейкьявике.

"Принудительное перемещение детей – это военное преступление, а если оно производится масштабно, то это может быть преступлением против человечности. Россия должна вернуть этих детей в Украину и сделать это безотлагательно", – сказал он.

Макрон добавил, что Франция будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Он также отметил, что Совет Европы быстро отреагировал на широкомасштабное вторжение России в Украину, в частности, исключив страну-террористку из организации 16 марта 2022 года.

Кроме того, президент Франции указал, что сейчас нужно сосредоточить усилия на защите демократии и прав человека.

Макрон также призвал Совет Европы посодействовать созданию под эгидой Банка развития СЕ психологических центров, которые смогут оказывать помощь пострадавшим из-за российской агрессии.

Напомним, 17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в международном преступлении – депортации украинских детей на территорию РФ. Суд призвал Москву вернуть в Украину похищенных детей.

Депортация происходит преимущественно по отработанной схеме с участием "Л/ДНР". Мария Львова-Белова регулярно посещает оккупированные территории. Она призналась, что увезла около 2 тыс. детей, находящихся в одном из семи пунктов временного базирования на территории РФ.

Европейская комиссия совместно с Украиной и Польшей запустила инициативу по возвращению похищенных Россией детей. Там отметили, что депортация детей – военное преступление.

Верещук рассказала о схеме похищения украинских детей. Захватчики предлагают "отдых" или "санаторное лечение" в РФ.