Резников пообещал, что Минобороны закупит новую партию Bayraktar в следующем году

В Украине в 2022 году могут появиться новые беспилотники Bayrаktar. Наша страна закупит у Турции новую партию для нужд военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает пресс-служба ведомства в пятницу, 12 ноября. По его словам, турецкая сторона уже подтвердила, что для обустройства БПЛА примут украинские двигатели.

Политик подчеркнул: эти Bayraktar будут украинскими, а созданы будут в Турции. Беспилотники будут использоваться для защиты территории и независимости Украины, отметил Резников.

Видео дня

В то же время Вооруженные силы нашего государства готовы в любой момент использовать Bayrаktar для противостояния провокациям незаконных вооруженных формирований России на Донбассе добавил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Чем опасны ударные дроны, в каких странах они наиболее эффективны и что может предложить украинское производство, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ВСУ впервые применили Bayraktar против российских оккупантов на Донбассе 26 октября.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине Bayraktar TB2 "могут дестабилизировать ситуацию на Донбассе".

В ответ на использование беспилотников Bayraktar Россия остановила ввоз в страну мандаринов турецкого производства из-за якобы обнаруженного у них "повышенного уровня пестицидов".