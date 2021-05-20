В рейтинге политсил побеждает "Слуга народа", далее – "ЕС" и ОПЗЖ: результаты опроса украинцев

Рейтинг политических сил в Украине возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,8% среди граждан, которые намерены голосовать и определились с выбором. Далее с небольшим разрывом между собой идут "Европейская солидарность" (13,5%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13,2%).

Об этом свидетельствуют опубликованные 20 мая результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 16-18 мая 2021 года. Респондентами стали украинцы в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

На четвертом месте – "Батьківщина" с результатом 11,8%. "Рейтинг других политических сил значительно ниже", – сказано в сообщении. Среди таких политсил:

"Силу и честь" поддерживают 5,0%;

"Радикальную партию" – 4,1%;

"УДАР Виталия Кличко" – 4,0%;

"Наши" – 4,0%;

"Украинскую стратегию Гройсмана" – 3,8%;

ВО "Свобода" – 3,7%;

"Голос" – 3,3%;

"Партию Шария" – 3,1%.

Рейтинг других политических сил – менее 2%.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский получил бы большинство голосов украинцев, если бы выборы главы государства проходили в ближайшее время. За нынешнего гаранта проголосовали бы 30,2% населения среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

На втором месте идет Петр Порошенко – 12,8%, далее Юрий Бойко – 11,9% и Юлия Тимошенко – 11,1%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 20 мая на госпредприятии "Антонов" в Киеве Зеленский провел пресс-конференцию, отчитавшись о двух годах пребывания в должности. В большом ангаре среди нескольких недостроенных украинских самолетов, в частности "Мрія", гарант отметил: его команда стремится построить страну мечты без войны и олигархов. О том, что говорил глава украинского государства, читайте в нашем материале.