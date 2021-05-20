Зеленский лидирует в президентском рейтинге: украинцы дали оценку за два года

Президент Украины Владимир Зеленский получил бы большинство голосов украинцев, если бы выборы главы государства проходили в ближайшее время. За нынешнего гаранта проголосовали бы 30,2% населения среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Об этом говорят данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". На втором месте идет Петр Порошенко – 12,8%, далее Юрий Бойко – 11,9% и Юлия Тимошенко – 11,1%.

Добавим, что четверть опрошенных оценили второй год президентства Зеленского на отлично или хорошо. При этом удовлетворительную оценку дали 34%, и 42% – неудовлетворительно или ужасно.

Отметим, что относительно лучше оценивают второй год каденции действующего главы государства жители Запада и Центра, молодежь и избиратели Зеленского. Относительно лучшие оценки получили такие сферы программы "Государство в смартфоне", "Большая стройка", освобождение пленных и заложников, укрепление обороноспособности, международная политика и объединения страны.

Средние оценки получили борьба с коронавирусом, реформирования образования, обновление кадров в органах власти, прекращение огня на Донбассе и социальная защита населения.

Хуже опрошенные оценили реформирование медицины, экономическое развитие, земельную реформу, уменьшение влияния олигархов на политику и борьбу с коррупцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине большинство граждан поддержали присутствие в парламенте представителей президентской партии "Слуга народа" и оппозиционной "Европейской солидарности".