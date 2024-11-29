Разжигал межрелигиозную рознь: суд разрешил снять электронный браслет скандальному митрополиту УПЦ МП Феодосию

В пятницу, 29 ноября, в Черкассах состоялось заседание Сосновского районного суда по делу руководителя Черкасской епархии УПЦ МП митрополита Феодосия (Дениса Снигирева). Священнику, разжигавшему межрелигиозную рознь, продлили меру пресечения, однако разрешили снять электронный браслет.

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Ночной домашний арест, срок которого истекал 2 декабря, продлили еще на 60 суток – до 27 января. Об этом сообщает "Суспільне".

Журналисты рассказали, что подсудимый вместе с одной из своих защитниц присоединился к заседанию онлайн. Защита просила об отводе прокурора Екатерины Костенко, однако суд оставил эту просьбу без удовлетворения.

"2 декабря истекает срок меры пресечения. Поскольку риски, указанные ранее, продолжают существовать, просим продлить срок действия меры пресечения, а именно ночного домашнего ареста с 22:00 до 6:00", – говорила прокурор.

По ее словам, есть подозрения, что подсудимый Денис Снигирев помогает скрываться основному свидетелю по делу. Сторона обвинения также настаивала на ношении электронного браслета, отмечая, что митрополит не предоставил доказательств того, что это ему вредит.

Защита же настаивала, что будет достаточно применения меры пресечения в виде личного обязательства без электронного браслета. Также адвокаты Снигирева попросили сторону обвинения предоставить доказательства того, что Феодосий имеет украинофобские взгляды.

"Что касается негативного отношения к украинской власти, это не нарушение закона. И каждый гражданин может относиться к ней как захочет. Что касается украинофобского отношения к украинскому народу, я считаю, что это оскорбительное утверждение прокурора касательно меня", – заявил сам подсудимый.

В конце концов, суд продлил Снигиреву ночной домашний арест на 60 суток и разрешил ему снять электронный браслет.

"Это решение обжалованию не подлежит. Но если будут другие обстоятельства или новые риски и, возможно, будет новое ходатайство о возвращении браслета", – объяснила прокурор Екатерина Костенко.

Следующее заседание по делу было назначено на 5 декабря 2024 года.

Дениса Снигирева судят уже больше года. Первые три подозрения за разжигание межрелигиозной розни и отрицание вооруженной агрессии РФ митрополит получил 20 февраля 2023 года, после чего его отправили под домашний арест. Четвертое подозрение Феодосий получил 23 февраля 2024 года – тогда в СБУ рассказали о новых доказательствах преступлений, совершенных священником.

После этого 19 июня подсудимому объявили пятое подозрение – нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений.

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