Ракеты 'Нептун', полученные ВСУ, показали в действии. Фото и видео испытаний

Заместитель директора госконцерна "Укроборонпром" Мустафа Найем показал видеонарезку испытаний нового ракетного комплекса "Нептун", опытные образцы которого Военно-морские силы ВСУ получили 15 марта.

На кадрах "Украинского милитарного портала", которые он опубликовал на своей странице в Facebook, продемонстрированы запуски и полет крылатых ракет, предназначенных для поражения вражеских кораблей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Такую красоту сегодня получили наши Военно-морские силы. Еще осенью прошлого года мало кто верил, что нам удастся, а сегодня Минобороны официально сообщило о получении опытного образца берегового ракетного комплекса "Нептун", производства конструкторского бюро "Луч", – написал Найем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Военно-морские силы ВСУ 15 марта получили первые опытные образцы нового берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун".

Полноценно на вооружение комплексы должны поступить до конца 2021 года.