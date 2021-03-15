Первые "Нептуны" передали ВСУ. Фото

В понедельник, 15 марта, Военно-морские силы Вооруженных сил Украины получили первые опытные образцы украинской берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун".

Торжественная передача этого вооружения состоялась 15 марта, сообщила пресс служба Министерства обороны. Глава ведомства Андрей Таран приветствовал это событие и отметил, что новые комплексы отечественного производства существенно усилят способности ВСУ в Азово-Черноморском регионе.

Отметим, что для управления "Нептун" в ВМС ВСУ даже выделили специальное подразделение, которое будет овладевать новейшее оружие.

"Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий, удалось изготовить вооружение нового поколения, увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море", – сказал Таран.

"Наше домашнее задание – замкнуть" Нептун ", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта 2021 года ВСУ получили партию модернизированных танков Т-72 с улучшенными боевыми и техническими характеристиками.

Кроме того, в феврале США передали Военно-морским силам ВСУ 20 бронированных внедорожников "Хамви" и 84 надувные лодки различных типов. Церемония состоялась в Одессе на территории Военно-морской базы "Південь" в Практической гавани.