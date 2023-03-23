Взаимосвязь есть порой даже там, где её и не ждут. Война приучила нас к тому, что всё может быть в определённой степени взаимосвязанным.

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Например, совсем недавно я писал о том, почему если Украина не победит, то это убьёт Китай. А, скажем, первый за время широкомасштабной войны визит в Украину японского премьера состоялся почему-то именно одновременно с визитом главного китайца в москву — тут-то японец и прилетел в Киев с необъявленным внезапным визитом на обратном пути из Индии: как раз оказалось "по пути".

О связи же спорта и политики исписаны тонны бумаги, как, впрочем, и об отсутствии такой связи. В ссср, к примеру, о данной связи вспомнили в 1984-м (бойкот Олимпиады в США), хотя ещё в 1980-м (бойкот московских игр) эту связь отрицали.

Сейчас речь идёт о необходимости запрета допуска представителей мордора и Беларуси к спортивным соревнованиям и бойкоте тех соревнований, куда их всё же позвали. Так вот, насчёт бойкота согласны не все: теннисисты, к примеру, находят аргументы в пользу того, что не стоит гробить украинский теннис — тем более, что спортсмены на состязаниях всячески продвигают Украину на своём уровне.

В этой связи — опрос.

Допустим, что на некое соревнование допущены представители рф и/или Беларуси — но без права выступать под своим поганым флагом. Допустим при этом, что украинские спортсмены заявляют о том, что не будут им пожимать руки, разговаривать с ними и совместно фотографироваться. Считаете ли Вы в таком случае возможным участие украинцев в таких турнирах на таких условиях?

Я прошу оценивать не данный мой пост, а именно такую возможность НЕбойкота!

Кто с разрешением выступать нашим спортсменам согласен, поставьте, пожалуйста, условный лайк (синий значок с большим пальцем вверх), а кто с разрешением не согласен и настаивает на бойкоте, — поставьте, пожалуйста, условный дизлайк (красный большой палец вниз).

Спасибо за участие, слава Украине!