Задача для начальных классов сбила с толку пользователей сети

В сети опубликовали две задачи для начальных классов, последовательность решения которых вызвала споры среди пользователей.

Об условиях задач в своем Facebook рассказала пользовательница Алена Осмоловская. Как говорится в первой, двое муравьев собрали по семь листиков. Школьникам предстоит узнать общую сумму листиков, при этом предлагается два варианта ответов: 7х2 и 2х7.

Цель второй задачи – узнать, сколько орешков осталось у двух бурундуков, которые нашли по 8 орешков, а затем съели два из них. Варианты ответов: 8х2-2 и 2х8-2.

Автор публикации отметила, что правильным ответом в первом случае будет 7х2, а во втором – 8х2-2, поскольку умножать следует то, что нужно найти в задаче (листочки и орешки).

Такая последовательность решения вызвала споры среди пользователей: многие из них отметили, что она никак не влияет на правильность ответа. Однако нашлись и те, которые согласились с тем, что порядок чисел в выражении имеет значение, так как развивает умение мыслить логически у детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее задача для третьего класса "сломала мозг" украинским пользователям. Согласно ее условиям, детям нужно ответить, сколько коробок понадобится для спичек.