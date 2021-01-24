Задача для 3 класса "сломала мозг" украинским пользователям

В сети опубликовали задачу для третьего класса, которая сбила с толку пользователей сети.

Условия задачи опубликовала в Facebook Марина Тарамыкина. "Народ, помогите мне решить задачу для 3-го класса. Мое решение и решение учительницы разнятся", – написала она.

Согласно условиям задачи, в шести коробках находятся 36 вилок, поровну в каждой. Детям необходимо ответить на вопрос, сколько понадобится коробок, если в каждую из них класть на три вилки больше.

Мнения пользователей, попытавшихся решить задачу, разделились. Одни написали в комментариях, что ответом будет "4", другие – "6".

Те, у кого ответ вышел "4", решали задачу следующим способом: 1) 36 : 6 = 6 (количество вилок в каждой коробке); 2) 6 + 3 = 9 (количество вилок в каждой коробке после того, как в каждую добавили по три вилки); 3) 36 : 9 = 4 (число коробок, нужное для 36 вилок, если в каждую класть по 9 штук).

Ответ "6" получился у тех, кто, очевидно, решил, что общее количество вилок выросло, то есть в каждой из шести коробок оказалось по 9 вилок.

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