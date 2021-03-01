10 сбивающих с толку задач, которые задают на собеседованиях

Иногда на собеседованиях предлагают решить логические задачи, чтобы посмотреть, как быстро кандидат на должность примет решение.

Даже если ваш ответ окажется неправильным, все равно стоит объяснить, как вы пришли к полученному выводу, пишет Tproger. Разобраться в подобных головоломках может помочь подборка таких задач (ответы на них размещены внизу страницы).

На склад привезли три автомата для напитков. Один выдает чай, второй – кофе, третий – чай или кофе (определяется случайно). За стакан напитка требуется заплатить одну монету. На каждом из них приклеена этикетка с соответствующим напитком. Однако на заводе в результате ошибки на всех автоматах оказались не те этикетки, которые следовало наклеить. Вопрос: сколько нужно денег, чтобы узнать, где какой автомат?

На Землю напали инопланетяне, чтобы уничтожить человеческую цивилизацию. Однако перед этим они решили дать людям шанс проявить свой интеллект. В полностью темной комнате они собрали десять самых умных людей планеты и построили их в ряд, надев каждому черную или белую шляпу. Затем свет включили.

Пришелец просит человека, который стоит в конце ряда, назвать цвет своей шляпы. Если то отвечает правильно – остается жить, если нет – умирает. Увидеть свою шляпу нельзя, но можно с другими обсудить определенный принцип ответа, которого будут придерживаться все. Выбор шляп случайный, но каждый видит цвет шляп остальных. Вопрос: каким должен быть ответ, чтобы выжило как можно больше людей?

У человека есть 50 мотоциклов с заправленным баком, которого хватает на 100 километров езды. Вопрос: какое расстояние можно проехать, используя все мотоциклы, если все они в начале пути находятся в одной точке?

Есть две комнаты. Первая закрыта дверью, в ней низкие потолки и висят три лампы накаливания. Во второй – три выключателя, отвечающих за каждую из ламп. Можно по-разному переключать выключатели, но перейти из второй комнаты в первую можно только один раз. Вопрос: как узнать, к какой лампе подключен каждый из выключателей?

Эта логическая задача популярна на собеседованиях в Apple. Участник квеста дошел до финального задания. Перед ним – две двери. Первая ведет к богатству и победе, другая – к поражению. У каждой стоит по стражнику, которые знают, что за ними, однако один из них, неизвестно, какой именно, скажет неправду. При этом можно спросить одного стражника один раз. Какой вопрос нужно задать стражу, чтобы выйти к богатству и выиграть квест?

Один из наследников решил убить короля, чтобы скорей получить власть. У короля была 1 тысяча бутылок его любимого вина. Наследник подослал убийцу, чтобы тот отравил его. Однако убийцу поймали, когда он успел отравить лишь одну бутылку. Умный правитель решил использовать десяток кроликов, чтобы узнать, куда подсыпали отраву. От нее погибали спустя один день. Вопрос: сколько минимум потребуется времени, чтобы найти отравленную бутылку и как это сделать?

1,5 белки за 1,5 минуты поедают 1,5 желудя. Вопрос: сколько желудей за 9 минут съедят 9 белок?

Есть треугольник с равными углами, на каждом из которых стоят по одному муравью. В определенный момент насекомые начинают идти в другой, выбранный случайно, угол вдоль стороны треугольника. Вопрос: какова вероятность того, что ни один муравей не столкнется с другим?

У вас есть две сковородки и три котлеты. На приготовление одной котлеты с одной стороны уходит одна минута. На одной сковороде помещается только одна котлета. Вопрос: за какой минимум времени вы сможете полностью пожарить все три котлеты?

В поместье пришел странник. В кармане – ни гроша, только одна золотая цепь из шести звеньев. Хозяин в качестве оплаты за один день проживания предложил брать одно кольцо с цепочки, при условии, что только одно звено будет распилено. Но плату нужно вносить каждый день: хозяин не хочет принимать предоплату или давать в долг. Вопрос: как путнику нужно распилить цепочку, чтобы платить за жилье ежедневно в течение пяти дней?

Задача № 1. Нужна одна монета, которую следует бросить в автомат с наклейкой "случайный напиток". Известно, что это неправильная наклейка, потому это автомат с чаем или кофе. Затем методом исключения определяются другие два автомата.

Задача № 2. Людям нужно договориться о таком принципе ответов: тот, кто отвечает, считает количество черных шляп у остальных. Если это нечетное число, он говорит "черный", если четное – "белый". Следующий человек в ряду, видя шляпы других и зная четность черных, может определить цвет своей шляпы. Например, если черных все еще нечетное число, то на нем – белая шляпа. Таким образом выживут 9 из 10 человек. Один из них погибнет, спасая остальных.

Задача № 3. Простейшее решение, которое может прийти в голову – завести все мотоциклы и проехать на них одновременно 100 километров. Однако можно проехать больше. Так, проедьте сначала 50 километров – у всех мотоциклов будут наполовину заполненные баки. Перелейте топливо из одной половины баков в другую. Тогда у вас будет 25 мотоциклов с полным баком. Через еще 50 километров повторите операцию. Так вы сможете проехать 350 километров.

Задача № 4. Благодаря низким потолкам можно дотронуться до лампы. Известно, что лампы накаливания очень сильно нагреваются. Поэтому, находясь во второй комнате, следует включить одну любую лампу на несколько минут, затем выключить ее и включить любую другую. После этого можно переходить в комнату с лампами. Первый выключатель, который вы включали, будет присоединен к еще теплой лампе. Второй – к работающей. А выключатель, который вы не трогали, окажется подсоединенным к выключенной холодной лампе.

Задача № 5. У любого из стражников игрок должен спросить: "Какая дверь, по мнению другого стражника, ведет к победе?". Правдивый стражник укажет на дверь с поражением, поскольку второй стражник всегда лжет. А лживый стражник соврет о мнении правдивого и также укажет на дверь с поражением. Узнав, где неправильная дверь, останется просто выбрать другую.

Задача № 6. Кролика можно представить в бинарном состоянии: жив или мертв (1 или 0). В задаче 10 кроликов, поэтому в двоичной системе можно получить 1024 (2^10) уникальных комбинаций состояний животных. Следует пронумеровать все бутылки в двоичной системе в 10 разрядах (в задаче нумерация регистров начинается с 1):

Первая бутылка = 0000000001

Вторая бутылка = 0000000010

Третья бутылка = 0000000011

…

999-я бутылка = 1111100111

1000-я бутылка = 1111101000

Кроликов нужно пронумеровать от 1 до 10. Каждый из них будет соответствовать одному из 10 разрядов числа. Каждого кролика нужно поить из тех бутылок, где в соответствующем ему разряде есть единица. Например, из первой бутылки пьет только первый кролик; из третьей – первый и второй. Напоив кроликов из всех бутылок, следует подождать один день. Номера погибших кроликов помогут определить разряды числа, в которых должны быть единицы. Таким образом, если погибли только третий и первый кролики, то отравлена пятая бутылка (0000000101 = 5).

Задача № 7. Если 1,5 белки съедают 1,5 желудя за 1,5 минуты, то 1 белка за 1,5 минуты съедает один желудь. Тогда 9 белок за 1,5 минуты съедают 9 желудей. Но по условию нужно узнать количество желудей, съедаемых за 9 минут:

9 / 1,5 = 6 – во столько больше раз нам дается времени;

9 * 6 = 54 – столько желудей съедят 9 белок за 9 минут.

Задача № 8. Можно подумать, что вероятность – 33%, но это не так. Есть два варианта движения муравьев: по часовой стрелке и против. Сконцентрируемся на одном муравье. Выбрав направление, ему нужно, чтоб и другие двигались в ту же сторону. Вероятность того, что второй муравей пойдет в его направлении – 50%. Так же обстоит дело и с третьим. Таким образом, общая вероятность того, что муравьи не столкнутся, составляет 25%.

Задача № 9. Все три котлеты можно обжарить за три минуты. Вот как можно это сделать: 1) положите жариться по одной котлете на каждую сковородку; 2) через минуту переверните первую, а вторую уберите. На ее место положите третью; 3) еще через одну минуту первая котлета будет готова. Уберите ее и положите на ее место дожариваться вторую котлету, а третью переверните. Через минуту все три котлеты будут готовы.

Задача № 10. В задаче ничего не говорится о запрете на обмен звеньями. Поэтому можно распилить третье звено цепи и получить три части из одного, двух и трех звеньев. За первый день путник отдает одно звено. За второй – кусок из двух звеньев и получает одно ранее отданное им звено сдачи. За третий – кусок из трех звеньев и забирает кусок из двух. По такому принципу он может расплатиться за все оставшиеся дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее задача для третьего класса сбила с толку пользователей. Согласно ее условиям, ученикам нужно определить, как поровну распределить вилки между спичечными коробками.