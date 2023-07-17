'Пушистое подкрепление': пограничники показали щенков, родившихся на передовой. Милое видео

Государственная пограничная служба опубликовала видео с четырехлапым подкреплением. Щенки родились прямо на передовой.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы. Пограничники заявили, что милые зверьки будут повышать им боевой дух (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

В сообщении заявили, что на передовую было направлено "дополнительное подкрепление" для пограничников. Внезапно их ряды пополнили 9 пушистых "бойцов".

"Пограничникам на передовой поступило подкрепление. Неожиданно убранство пополнили 9 пушистых "бойцов". Теперь на них возложена важная задача - поддерживать морально-психологическое состояние военных, чтобы они со своей стороны уверенно держали "в тонусе" врага!", – прокомментировали военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники-пограничники сняли милое видео со своих позиций под городом Угледар в Донецкой области. В частности, показали украинцами полевого хомяка.

А также в сети показали трогательные фото "пушистого батальона НГУ". Бойцы признались, что четырехлапые "побратимы" поднимают им настроение на передовой.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов показал кота, живущего в офисе ГУР. Пушистик по имени Гюнтер пережил ракетный удар и "знает все государственные тайны".

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