Люди, на фронте каждый день погибшие и раненые. Просьба с передовой, надо купить 4 пуленепробиваемых шлема для ДУК, стоимость одного 8600 грн, 19 тыс уже есть, надо выкупить срочно. К этому заказу ещё нужны две батареи для квадрокоптера 12860 г., и жгуты-турникеты 15 штук.

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