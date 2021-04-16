Люди, на фронті кожен день загиблі і поранені. Прохання з передової, треба купити 4 куленепробивних шолома для ДУК, вартість одного 8600 грн, 19 тис вже є, треба викупити терміново. До цього замовлення ще потрібні дві батареї для квадрокоптера 12860 грн, і джгути-турнікети 15 штук.

Карта 5375 4115 0265 7732 монобанк

5358 3853 2000 2464 монобанк

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