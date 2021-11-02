Производство строительной продукции выросло благодаря "Большой стройке" автодорог – Минэкономики

По итогам января-сентября 2021 года производство строительной продукции в Украине выросло на 3,2%. Положительное влияние на отрасль имело масштабное развитие дорожной сети в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщило Министерство экономики.

"В этом году финансирование государственного дорожного фонда увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом, что позволило выполнить значительно больший объем работ по строительству и восстановлению дорог", – отметил первый заместитель Министра экономики Украины Владимир Гринюк.

Кроме того, росту показателей производства строительной продукции способствовал запуск государственной программы по ипотечному кредитованию. По данным Госстата, с начала года объем жилищного строительства увеличился на 18,4%.

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"Украинцы начали больше инвестировать в строительство собственного жилья, что стимулировало активизацию на рынке строительства недвижимости", – пояснили в Минэкономики.

Всего самый высокий рост индекса строительной продукции с начала года наблюдался в Тернопольской (на 54%), Черкасской (на 33%), Одесской (на 24%), Ровенской (на 23%) и Хмельницкой (на 14%) областях.

Напомним, в рамках программы Президента Зеленского "Большая стройка" в этом году ремонтируются или строятся "с нуля" 4500 км государственных дорог и 2000 км местных. Так, недавно на Тернопольщине стартовали работы на трассе Т-20-01, которая является одной из самых загруженных трасс области.