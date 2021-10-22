В Тернопольской области стартовала "Большая стройка" на одной из самых загруженных трасс

В Тернопольской области по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начались дорожно-ремонтные работы на трассе Т-20-01 Бучач – Чертков – Скала-Подольская, которая считается одной из самых загруженных. Именно эта дорога чаще всего используется крупногабаритным транспортом для перевозки сырья из близлежащих карьеров и на сахарные заводы.

О начале ремонта сообщает Укравтодор на своей странице в Facebook. На участке от примыкания дороги Т-20-01 к трассе М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече возле поселка Заводское до села Колындяны уже начато фрезерование старого дорожного покрытия.

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Всего в 2021 году на дороге Т-20-01 к последующей укладке верхних слоев покрытия будет подготовлен 18-километровый отрезок. Уже в следующем году здесь будет уложен финишный слой асфальтобетона, устроено освещение, оборудованы тротуары в пределах населенных пунктов и проведена замена павильонов на автобусных остановках.

В общей сложности в текущем году в рамках "Большой стройки" в Тернопольской области планируется отремонтировать 230 км дорог государственного значения, а также 19 мостов и искусственных сооружений.

Напомним, общая протяженность построенных и восстановленных по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" дорог в 2021 году должна составить 6500 км, включая государственные и местные.