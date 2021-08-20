В Украине объявили штормовое предупреждение: где ожидаются грозы и шквалы
Погода в Украине в субботу, 21 августа, испортится в нескольких областях. Штормовое предупреждение объявлено в восточном регионе, но дождь с грозами также пройдет на западе страны.
Соответствующая информация появилась накануне на сайте Укргидрометцентра. Об опасных метеорологических условиях украинцев предупредила и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Град, сильные порывы ветра (15-20 м/с) вместе с грозами и ливнями синоптики ожидают в:
Сумской;
Полтавской;
Харьковской;
Днепропетровской;
Донецкой;
Луганской;
Запорожской областях.
В указанных регионах 21 августа будет действовать первый (желтый) уровень опасности.
Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, грозы в субботу пройдут и в Крыму, Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях.
На остальной территории – сухо, переменная облачность.
Что касается температуры, то наиболее низкой она будет на западе (от +23 до +25), а наиболее высокой – на юге (от +26 до +28). В центральных, северных, восточных областях воздух днем прогреется в среднем от +25 до +27 градусов.
Отметим, что штормовое предупреждение было объявлено в отдельных регионах Украины также и 20 августа.
Предлагаем почитать прогноз на выходные 21 и 22 августа по ссылке.
Как писал OBOZREVATEL:
В Киеве с 20 по 29 августа синоптики прогнозируют снижение температуры. Так, в конце следующей недели термометры жителей столицы покажут всего +18 градусов.
В целом в мире июль-2021 оказался самым жарким за всю историю погодных наблюдений.