В Украине объявили штормовое предупреждение: где ожидаются грозы и шквалы

Погода в Украине в субботу, 21 августа, испортится в нескольких областях. Штормовое предупреждение объявлено в восточном регионе, но дождь с грозами также пройдет на западе страны.

Соответствующая информация появилась накануне на сайте Укргидрометцентра. Об опасных метеорологических условиях украинцев предупредила и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Град, сильные порывы ветра (15-20 м/с) вместе с грозами и ливнями синоптики ожидают в:

Сумской;

Полтавской;

Харьковской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Луганской;

Запорожской областях.

В указанных регионах 21 августа будет действовать первый (желтый) уровень опасности.

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Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, грозы в субботу пройдут и в Крыму, Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях.

На остальной территории – сухо, переменная облачность.

Что касается температуры, то наиболее низкой она будет на западе (от +23 до +25), а наиболее высокой – на юге (от +26 до +28). В центральных, северных, восточных областях воздух днем прогреется в среднем от +25 до +27 градусов.

Отметим, что штормовое предупреждение было объявлено в отдельных регионах Украины также и 20 августа.

Предлагаем почитать прогноз на выходные 21 и 22 августа по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL: