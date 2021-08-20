В Украине похолодает, часть страны накроют грозы: синоптики обновили прогноз на выходные

В Украину постепенно идет осеннее похолодание и уже в ближайшие выходные 21 и 22 августа температура воздуха начнет снижаться. На востоке и западе страны прогнозируются грозы и дожди.

Как сообщил Укргидрометеоцентр, жара покинула территорию Украины и уже в субботу средняя температура воздуха в стране будет около +24 градуса. Ночью столбики термометра опустятся до + 11 градусов.

В субботу, 21 августа:

Солнечно и комфортно будет в центральных регионах страны: Черниговской, Сумской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Житомирской областях.

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В западной части страны и на востоке прогнозируются дожди: Тернопольская, Ивано-Франсковская, Ровенская, Львовская, Волынская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Харьковскяа, Днепропетровская и Крым.

В Киеве дневная температура будет в пределах +24+26, ночью столбики термометра будут показывать +13+15.

В Одессе ожидается +26+28 днем, ночью около +13+15 градусов.

Во Львове днем +23+25, ночью+11+13, дожди и грозы.

В Харькове дневная температура +26+27, ночью +14+16. Дожди и грозы.

В Крыму днем +25+27, ночью +14+16, дожди.

В воскресенье, 22 августа:

В стране осадков не ожидается. Однако, как прогнозируют синоптики, будет облачно.

Температура воздуха в целом прогнозируется комфортной. Дневная от +24 до +27. Ночью ожидается от +11 до +17.

Наиболее тепло будет в Одесской области. Там столбики термометра подымятся до +29. Ночью на Одесчине будет +15+17 градусов.

Наиболее прохладно в воскресенье будет во Львовской области. Там днем +23+25, ночью +11+13.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты прогнозируют постепенное повышение средне-годовой температуры воздуха. Это может спровоцировать полное исчезновение снежного покрова в Украине.