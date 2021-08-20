В Киеве температура воздуха упадет до +18: синоптики предупредили о похолодании

В ближайшие 10 дней, с 20 по 29 августа, в Киеве ожидается дальнейшее снижение температуры. Столбик термометра в конце следующей недели опустится до +18.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Уже во вторник, 24 августа, в столицу придут дожди.

В пятницу, 20 августа, облачная погода будет держаться до самого вечера, без осадков. Температура воздуха вечером +24.

В субботу, 21 августа, в Киеве весь день небо будет ясным, но вечером, возможно, будет облачно, но без осадков. Температура воздуха +15… +26.

В воскресенье, 22 августа, в столице ясная погода ожидается утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Температура воздуха +16… +24.

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В понедельник, 23 августа, согласно прогнозу синоптиков, утреннее прояснение не окажет большой погоды – в течение дня в городе будет пасмурно. Температура воздуха +16… +25.

Во вторник, 24 августа, на День Независимости Украины в Киеве на протяжении всего дня будет пасмурно, а вечером ожидается дождь. Температура воздуха +16… +25.

В среду, 25 августа, синоптики прогнозируют, что нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Мелкий дождь начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться. Температура воздуха +16… +20.

С 26 по 29 августа дней в Киеве ожидается пасмурная погода, возможны дожди. Максимальная температура воздуха днем начнет постепенно снижаться и в воскресенье, 29 августа, составит +11… +18.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в пятницу, 20 августа, в юго-восточных регионах будет дождливой, с грозами и шквалами ветра 15-20 м/с. На остальной территории страны будет солнечно и без осадков.